ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Ιστορικιό υψηλό για τον Dow Jones, πτώση για Nasdaq και S&P 500

Χρηματιστήριο ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Δευτέρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 65,44 μονάδων (+0,16%), στις 41.240,52 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 152,03 μονάδων (–0,85%), στις 17.725,76 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 17,77 μονάδων (–0,32%), στις 5.616,84 μονάδες.

