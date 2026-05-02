Λήγει αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ.

Πρόκειται για την τρίτη παράταση που δόθηκε, καθώς το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας, λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος από τους πολίτες.

Μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers) για δικαιούχους.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν διακοπές με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, για διάστημα 13 μηνών – από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.

Πηγή: skai.gr

