Έντονα πλέον τα σημάδια της οικονομικής δυσπραγίας στη Ρωσία συμπεραίνει το CNN, μεταφέροντας την εικόνα από ένα μεγάλο και πολυτελές εμπορικό κέντρο σε μεσοαστικό προάστιο της Μόσχας.

Το αμερικανικό δίκτυο κάνει λόγο για άδεια και κλειστά καταστήματα σε πολυτελή εμπορικά κέντρα, όπως το Goodzone ένα εμπορικό που άνοιξε τις πόρτες του το 2014 με μεγάλες προσδοκίες. Διαθέτει κινηματογράφο οκτώ αιθουσών, ο οποίος σήμερα παραμένει έρημος, με τα φώτα στο φουαγιέ σβηστά. Αν και λειτουργεί ακόμη επτά ημέρες την εβδομάδα, το εμπορικό κέντρο στη νότια Μόσχα φαίνεται να φθίνει σταδιακά, με ελάχιστα ανοιχτά καταστήματα και ακόμη λιγότερους πελάτες.

Μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την αποχώρηση δυτικών εταιρειών και τις πρωτοφανείς κυρώσεις της Δύσης, η ρωσική οικονομία υπερπήδησε τα εμπόδια, στρεφόμενη σε μαζικές στρατιωτικές δαπάνες και αυξημένες εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα και την Ινδία.

Η οικονομία επιβαρύνεται σταδιακά

Ωστόσο, η οικονομία πλέον αρχίζει να εμφανίζει σημάδια σταδιακής επιβάρυνσης, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 1,8% τους δύο πρώτους μήνες του 2026. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε το πρόβλημα σε κυβερνητική σύσκεψη για την οικονομία στα μέσα Απριλίου. «Τα στατιστικά δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη, δυστυχώς, επιβραδύνεται για δύο συνεχόμενους μήνες», δήλωσε ο Πούτιν, ζητώντας από τους αξιωματούχους να εξηγήσουν «γιατί η πορεία των μακροοικονομικών δεικτών υστερεί των προσδοκιών».

Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, χαρακτήρισε τις απαντήσεις του ανεπαρκείς, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση «θλιβερή και ανησυχητική». Μιλώντας στην Κρατική Δούμα την περασμένη εβδομάδα, ο Ζιουγκάνοφ προειδοποίησε ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια επανάσταση τύπου μπολσεβίκων, εάν η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίσει την αποδυνάμωση της οικονομίας. Παρόλο που απέφυγε να ασκήσει άμεση κριτική στον Πούτιν, όπως συμβαίνει συχνά με την «ελεγχόμενη» αντιπολίτευση που επιτρέπει το Κρεμλίνο, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση. «Σας έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα: με μια τέτοια πορεία, η οικονομία αναπόφευκτα θα αποτύχει», είπε.

Παρότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής κοινωνικής αναταραχής στη Ρωσία και σε κάποια άλλα εμπορικά κέντρα -όπως το τεράστιο Aviapark στη βορειοδυτική Μόσχα- υπάρχει κίνηση, αρκετοί εργαζόμενοι του Goodzone περιέγραψαν στο αμερικανικό δίκτυο την ανησυχία τους για τη δραματική μείωση της επισκεψιμότητας.

«O κύκλος ανάπτυξης έχει πλέον τελειώσει»

Η Ρωσία, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της, αύξησε τους φόρους εισοδήματος και εταιρειών, ενώ ο ΦΠΑ ανήλθε στο 22% από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο οικονομολόγος Ρούμπεν Ενικολοπόφ εξηγεί ωστόσο ότι στην αρχή του πολέμου το κράτος διέθετε χαμηλό χρέος και μεγάλα αποθέματα, διοχετεύοντας χρήμα στην οικονομία μέσω στρατιωτικών δαπανών. «Αυτό λειτουργεί για κάποιο διάστημα, αλλά όχι για πάντα. Ο κύκλος ανάπτυξης έχει πλέον τελειώσει», σημείωσε.

Ταυτόχρονα, οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου. Ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Μαξίμ Ρεσετνίκοφ, παραδέχθηκε ότι τα αποθέματα έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί και ότι η οικονομική κατάσταση είναι πλέον πιο περίπλοκη. Επιπλέον, τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα στο διαδίκτυο και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν τις περιουσίες τους

Παρά τις δυσκολίες, οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν την περιουσία τους κατά 11% μέσα στον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Forbes Russia.«Ο πόλεμος έχει αυξήσει τις ανισότητες. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι», δήλωσε η αναλύτρια Αλεξάνδρα Προκοπένκο.

Η Λιούμποβ Σεργκέεβνα η οποία μένει σε μια μικρή πόλη κοντά στη Μόσχα λέει ότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Ζει με τον σύζυγό της με μια σύνταξη περίπου 64.000 ρούβλια τον μήνα.«Είμαι απαισιόδοξη. Πιστεύω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», είπε. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, δηλώνει υποστήριξη στην πολιτική της χώρας της: «Θα αντέξουμε για τον καλό σκοπό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή».



Πηγή: skai.gr

