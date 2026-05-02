Πλήγμα έως 15 δισ. ευρώ στη Γερμανία από τους νέους δασμούς Τραμπ στα αυτοκίνητα

Η αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να κοστίσει στη Γερμανία σχεδόν 15 δισ. ευρώ, σύμφωνα με οικονομικό ινστιτούτο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters το Σάββατο.

Η εκτίμηση του Kiel Institute for the World Economy (IfW) αναδεικνύει την ευπάθεια της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ στους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές, οι οποίοι έχουν ήδη κοστίσει δισεκατομμύρια στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

«Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές», δήλωσε ο πρόεδρος του IfW, Moritz Schularick, προσθέτοντας ότι οι απώλειες στην παραγωγή θα μπορούσαν να αυξηθούν μακροπρόθεσμα έως περίπου τα 30 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ανάλυση του ινστιτούτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 25% από την επόμενη εβδομάδα, από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει την εμπορική της συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

«Η ήδη υποτονική ανάπτυξη της Γερμανίας θα δεχτεί ισχυρό πλήγμα», δήλωσε ο οικονομολόγος του IfW, Julian Hinz.

Το ινστιτούτο εκτιμά επί του παρόντος ότι η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,8% φέτος.

Άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με ισχυρό κλάδο αυτοκινητοβιομηχανίας - όπως η Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία - αναμένεται επίσης να υποστούν σημαντικές απώλειες, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση.

Ο επικεφαλής σύμβουλος του Γερμανού υπουργού Οικονομίας συνέστησε προσοχή απέναντι στον Τραμπ. «Η ΕΕ θα πρέπει προς το παρόν απλώς να περιμένει», δήλωσε ο Jens Suedekum στο Reuters. «Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ συχνά αναστέλλει ή αποσύρει γρήγορα τις μεγάλες του δηλώσεις για δασμούς».

«Ο πρόεδρος πρέπει να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι η ΕΕ δεν συμμορφώνεται με την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία», δήλωσε ο Suedekum, προσθέτοντας ότι δεν είναι επίσης σαφές αν υπάρχει νομική βάση για τη νέα απειλή επιβολής δασμών. «Όλα αυτά μοιάζουν αρκετά παρορμητικά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

