Ο αντίκτυπος των δασμών του Τραμπ είναι ήδη ορατός στις ΗΠΑ

Λίγες μόνο ημέρες έχουν περάσει από την ανακοίνωση των δασμών του Τραμπ και όμως τα πρώτα σημάδια στις αυξήσεις των τιμών στις ΗΠΑ έχουν κάνει την εμφάνισή τους ενώ παράλληλα η ανησυχία για τη συνεχιζόμενη οικονομική αναταραχή είναι έκδηλη.

Ένας κατασκευαστής lip palm στις ΗΠΑ προβλέπει άλμα 5 εκατομμυρίων δολαρίων στο κόστος των αγαθώω ενώ μια διευθύντρια θεάτρου είδε μια αιφνιδιαστική αύξηση της τιμής για την εγκατάσταση νέων θέσεων σε μια αίθουσα παραστάσεων.

Ιδιοκτήτες και διευθυντές επιχειρήσεων μίλησαν στο Reuters για τον αντίκτυπο του δασμολογικού καθεστώτος του προέδρου Τραμπ και παρείχαν μια πρώτη ιδέα για το τι θα μπορούσαν να περιμένουν πολλοί Αμερικανοί, ακόμη και αν οι φόροι επί των εισαγωγών -που καταβλήθηκαν από αμερικανικές εταιρείες και συχνά μεταβιβάζονταν στους καταναλωτές- έχουν «παγώσει» για 90 ημέρες.

«Αντιμετωπίζουμε συνεχώς την αβεβαιότητα του μέλλοντος και των μελλοντικών μας αλυσίδων εφοδιασμού», δήλωσε ο Steve Shriver, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Eco Lips, μιας εταιρείας της Αϊόβα που παράγει βιολογικά προϊόντα υγείας.

Ο Shriver προέβλεψε ότι το 12μηνο κόστος των αγαθών του θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από την τυπική ετήσια δαπάνη των 10 εκατ. δολαρίων για, μεταξύ άλλων, συστατικά που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν στις ΗΠΑ, όπως βανίλια, λάδι καρύδας και κακάο.

Άλλοι επιχειρηματίες είπαν στο Reuters ότι έχουν ακυρώσει παραγγελίες, έχουν σταματήσει τα όποια σχέδιά τους για επέκταση των επιχειρήσεών τους και έχουν καθυστερήσει νέες προσλήψεις.

Ο Shriver και άλλοι είπαν ότι έχουν λάβει ειδοποιήσεις για αύξηση των τιμών από προμηθευτές και έχουν ήδη αυξήσει τις δικές τους τιμές από τότε που ο Τραμπ άρχισε να ανακοινώνει δασμούς τον περασμένο μήνα για να αντιμετωπίσει, όπως είπε, τις άδικες εμπορικές ανισορροπίες.

Η Emily Ley, ιδιοκτήτρια της Simplified, μιας εταιρείας με έδρα την Pensacola της Φλόριντα που ειδικεύεται σε σχεδιασμό γραφείων υψηλής ποιότητας για γυναίκες, είπε ότι από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς σε κινεζικά προϊόντα το 2017 κατά την πρώτη του θητεία, έχει πληρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε εμπορικούς φόρους στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Προέβλεψε ότι στο νέο επίπεδο δασμών για την Κίνα, θα φτάσει σχεδόν το 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Η Ley είπε ότι προσπάθησε για χρόνια να κατασκευάσει τα προϊόντα της στις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούσε να βρει τρόπο να το κάνει και εξακολουθεί να έχει κέρδος.

Στο Ντένβερ του Κολοράντο, η Aisha Ahmad-Post, η εκτελεστική διευθύντρια του Newman Center for the Performing Arts στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ, πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο αναλαμβάνοντας μια μεγάλη ανακαίνιση, την αντικατάσταση και των 971 καθισμάτων μέσα στο June Swaner Gates Concert Hall.

Το Newman Center εξέτασε προσφορές για καθίσματα από δύο προμηθευτές από τις ΗΠΑ και έναν από τον Καναδά. Ο ένας από τους Αμερικανούς κατασκευαστές ήταν πολύ πάνω από τον προϋπολογισμό και τα καθίσματα του άλλου απαιτούσαν τη χρήση σκληρών διαλυτών στεγνού καθαρισμού για να συντηρηθούν. Στις αρχές του 2024, η Ahmad-Post παρήγγειλε καθίσματα από την Ducharme που έχει έδρα το Μόντρεαλ για 560.000 δολάρια.Στις 5 Μαρτίου, η Ahmad-Post έλαβε μια επιστολή από την Ducharme ότι η εταιρεία έπρεπε να συμμορφωθεί με τους νέους εμπορικούς φόρους του Τραμπ εφαρμόζοντας τους νέους δασμούς στο έργο, κάτι που σήμαινε μια αύξηση 140.000 δολαρίων για το έργο.

Ακυρώσεις παραγγελιών

Την ίδια ώρα οι ακυρώσεις σε παραγγελίες εμπορευμάτων και τα εγκαταλειμμένα φορτία από την Κίνα γίνονται ο κανόνας στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σύμφωνα με στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι επιχειρήσεις σε όλες τις αμερικανικές βιομηχανίες σταμάτησαν τελείως τις εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων λόγω των δασμών.

«Οι παραγωγοί επίπλων στην Κίνα έχουν δει μια πλήρη διακοπή των παραγγελιών από εισαγωγείς των ΗΠΑ και το ίδιο ακούμε σε παιχνίδια, ρούχα, υποδήματα και αθλητικό εξοπλισμό», δήλωσε ο Alan Murphy, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Sea-Intelligence στο CNBC.

«Σχεδόν τα πάντα που σχετίζονται με τις κινεζικές επιχειρήσεις είναι σε αναμονή», δήλωσε ο Alan Baer, ​​Διευθύνων Σύμβουλος της OL USA.

«Ο συνολικός δασμός 145% του Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές θα σταματήσει το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», δήλωσε η οικονομολόγος Erica York, αντιπρόεδρος ομοσπονδιακής φορολογικής πολιτικής στο Κέντρο Ομοσπονδιακής Φορολογικής Πολιτικής του Φορολογικού Ιδρύματος.

Καθώς έγινε σαφές την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα θα παραμείνει ο κύριος στόχος της δασμολογικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ - μετά τη χορήγηση της αναστολής 90 ημερών σε όλες τις άλλες χώρες που αναμένεται να επιβληθούν με νέους δασμούς - το μήνυμα που κυκλοφόρησε είναι ότι αγαθά με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους δεν μπορούν να είναι βιώσιμα στην Κίνα.

