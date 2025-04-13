Τόνωση της αγοράς αναμένεται να φέρει ο πασχαλινός τζίρος

Στην εορταστική κίνηση της Μεγάλης Εβδομάδας και στις πασχαλινές αγορές δώρων για οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις, ελπίζει το λιανεμπόριο τροφίμων, παιχνιδιών και ρούχων, προκειμένου να πάρει ανάσα μετά τα «κενά κατανάλωσης» και την «υπολειτουργία» της εγχώριας αγοράς τις πρώτες 100 ημέρες του έτους.

Αυτό σημειώνει σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.

Όπως συμπληρώνει ο ίδιος, η πασχαλινή αγορά είναι μικρή σε διάρκεια, που δεν ξεπερνά την εβδομάδα, αλλά μεγάλη σε ένταση, με τζίρο που συνήθως κυμαίνεται στο 1,5 δις ευρώ.

Κάνοντας ένα «σκανάρισμα» της αγοράς, αναφέρει ο κ. Κορκίδης, το πρώτο τρίμηνο βλέπουμε μια αύξηση του κύκλου εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 7,5%, μια αύξηση 5% στο εμπόριο και μόλις 2,5% στις επιχειρήσεις λιανικής, χαμηλότερη δηλαδή και από το 3,1% του πληθωρισμού. Η φθορά της κατανάλωσης αντιστοιχεί και στην υποχώρηση της συμμετοχής του λιανεμπορίου στο 37% του συνολικού τζίρου.

Η καταβολή του δώρου Πάσχα στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, έως τη Μεγάλη Τέταρτη, που φέτος ξεπερνά το 1 δις ευρώ, πάντα δίνει την επιπλέον ώθηση στην αγοραστική κίνηση. Παρότι και φέτος μεγάλο μέρος του δώρου, πρόκειται να κατευθυνθεί στις δαπάνες για τα τρόφιμα του πασχαλινού τραπεζιού, οι αγορές των καταναλωτών για δώρα, παιχνίδια και λαμπάδες για παιδιά, ρούχα και παπούτσια αναμένεται να ενισχύσουν τον τζίρο των επιχειρήσεων λιανεμπορίου, αλλά και των υπηρεσιών της διαμονής και εστίασης, σύμφωνα με τις αυξημένες ταξιδιωτικές κρατήσεις. Φέτος μάλιστα το ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα συμπίπτει χρονικά με το Καθολικό και είναι ουσιαστικά και πρακτικά εντός της τουριστικής περιόδου στην οποία θα πρέπει να συνυπολογιστεί η αυξημένη τουριστική κίνηση από το εξωτερικό με την ανάλογη «εισαγόμενη κατανάλωση» που αναμένεται να δημιουργηθεί.

Καλάθι του Πάσχα

Το «καλάθι του Πάσχα» με 50 διαφορετικά προϊόντα και με εφαρμογή μόνο στα σούπερ-μάρκετ θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και το Μ. Σάββατο 19 Απριλίου με στόχο να τις διατηρήσει σε λογικά επίπεδα και να αποτρέψει «σκαμπανεβάσματα» στις τιμές.

«Εκτιμάται μάλιστα πως θα είναι και το τελευταίο καλάθι μετά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα» σημειώνει ο πρόεδρος αλλά προσθέτει: «Ωστόσο η παγιωμένη ακρίβεια στα τρόφιμα, μετά από ένα εξάμηνο χωρίς μεταβολές, το δίμηνο Μαρτίου και Απριλίου ενισχύθηκε 1,7%, σύμφωνα με την Eurostat, αλλά σε μικρότερο βαθμό έναντι της αύξησης 2,9% στην Ευρωζώνη».

Αυτό που δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ είναι το «καλάθι του νονού», αφού η αύξηση στα παιχνίδια από το 2021 έως σήμερα, είναι πολύ μικρή και στη πενταετία της τάξης του 3-4%.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει επισημάνει πως οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ , σε όλο το εύρος της αγοράς, θα είναι εντατικοί καθ’ όλη την διάρκεια του Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.