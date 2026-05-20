Επίδειξη δύναμης... Η Κίνα απαγόρευσε κάρτα γραφικών της Nvidia κατά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Αμερικανών CEO όπως ο επικεφαλής της εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ στο Πεκίνο, αποκαλύπτει την Τετάρτη η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη μια κινεζική λίστα με απαγορευμένα προϊόντα και δύο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η αποκάλυψη των FT επιβεβαιώνει ότι ο «πόλεμος των μικροτσιπ» έχει περάσει πλέον σε μια νέα, άκρως πολιτική φάση, με το Πεκίνο να χρησιμοποιεί τις απαγορεύσεις εισαγωγών ως διπλωματικό μοχλό πίεσης.

Η συγκεκριμένη κάρτα γραφικών που προστέθηκε στη «μαύρη λίστα» των κινεζικών τελωνείων είναι η RTX 5090D V2. Πρόκειται για μια υποβαθμισμένη (degraded) έκδοση που σχεδίασε η Nvidia ειδικά για την κινεζική αγορά, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς περιορισμούς εξαγωγών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Αν και τυπικά προοριζόταν για gamers και 3D animators, η κάρτα αυτή αγοραζόταν μαζικά και από Κινέζους developers τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τα κορυφαία data center τσιπ της αμερικανικής εταιρείας.

Με την κίνηση αυτή, το Πεκίνο δείχνει ότι ακόμη και τα προϊόντα που τροποποιούνται για να «πιάνουν» τα αμερικανικά στάνταρ εξαγωγών δεν είναι ασφαλή από αντίποινα. Παράλληλα, μπλοκαρισμένες παραμένουν στην Κίνα οι πωλήσεις των AI τσιπ H200 και H20, παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον είχε ανάψει το πράσινο φως για τη διάθεσή τους σε κινεζικούς κολοσσούς όπως η Alibaba και η Tencent.

Η κινεζική κυβέρνηση πιέζει πλέον ανοιχτά τις εγχώριες εταιρείες να σταματήσουν την εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία και να στραφούν σε εγχώριους παίκτες, όπως η Huawei και η Cambricon.

Τζένσεν Χουάνγκ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.