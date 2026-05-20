Σι προς Πούτιν: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή»

Απευθυνόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή» τη στιγμή που μεταβαίνει από τον πόλεμο στην ειρήνη, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι «επιτακτικός» και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν «απαράδεκτη».

«Η πρότασή μου των τεσσάρων σημείων για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή στοχεύει στην περαιτέρω οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης και στη συμβολή στην άμβλυνση των εντάσεων, στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στην προώθηση της ειρήνης», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σημείωσε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να οικοδομήσουν ένα «δίκαιο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν τη Συνθήκη Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Σι.

Η πρόταση τεσσάρων σημείων του Σι, η οποία υποβλήθηκε τον περασμένο μήνα κατά τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη, την εθνική κυριαρχία, το διεθνές κράτος δικαίου και μια συντονισμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη και την ασφάλεια, αναφέρει το BBC.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε το πρωί στο Παλάτι του Λαού, στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο, όπου τον υποδέχθηκε ο Κινέζος ομόλογός του. «Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένης της τεταμένης διεθνούς κατάστασης» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε ουσιαστικές τις συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών με τον Σι Τζινπίνγκ. Χαρακτήρισε τον στόχο των σχέσεων Μόσχας-Πεκίνου ως την ευημερία και την ευημερία του ρωσικού και κινεζικού λαού.

