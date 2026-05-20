Σημαντική αύξηση 27,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι μείωσης 5,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 27,7% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

Αύξηση κατά 12,5% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 35,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Αύξηση κατά 23,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 34% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

