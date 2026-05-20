Η Γερμανία ψηφίζει Ελλάδα στην…οικονομία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία διατηρεί την πρώτη θέση στις εισαγωγές προϊόντων προς την Ελλάδα το 2025, με μερίδιο 11,3% αξίας €9,1 δισ., κυριαρχώντας στα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συνεισφορά είναι η παραγωγή χημικών (19,3%), τα οχήματα και τα φάρμακα (με μερίδιο που αυξήθηκε σε 13,0% το 2025 από 10,0% το 2024).

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα με συνολικό επενδυτικό απόθεμα €9,3 δισ. και σημαντική αύξηση καθαρών επενδυτικών ροών στα €823 εκατ. το 2025, εκ των οποίων €142 εκατ. κατευθύνονται στην αγορά ακινήτων.

Παρά το δύσκολο και αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ για το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.Παρόλο που η ένταση στη Μέση Ανατολήπυροδοτεί εκ νέου σενάρια υψηλότερου πληθωρισμού και περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, Γερμανίακαι Ελλάδα διατηρούν τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.



Η Γερμανία διατήρησε με αυξητική τάση την πρώτη θέση στις εισαγωγές προϊόντων προς την Ελλάδα το 2025 με μερίδιο 11,3%, αξίας €9,1 δισεκ., με κυρίαρχα τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Στη 2η θέση βρίσκεται η Ιταλία (8,8%) και στην 3η η Κίνα (8,1%). Πρωτοστατεί από το 2019 μέχρι σήμερα ο κλάδος παραγωγής χημικών με μερίδιο 19,3% για το 2025 και ακολουθεί σταθερά ο κλάδος οχημάτων. Την τρίτη θέση με αυξημένο μερίδιο κατέχει ο κλάδος φαρμάκων, με 13,0%, έναντι 10,0% το 2024, ενώ πτώση μεριδίου καταγράφει ο κλάδος κατασκευής μηχανημάτων.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Γερμανία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή στην Ελλάδα, πίσω από το Λουξεμβούργο, με συνολικό επενδυτικό απόθεμα τα €9,3 δισ. Οι καθαρές γερμανικές επενδυτικές ροές ενισχύθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα €823 εκατ. το 2025, από €674 εκατ. το 2024, με τα €142 εκατ. εξ αυτών να κατευθύνονται στην ελληνική αγορά ακινήτων.Made in Greece στη ΓερμανίαΤο 2025, οι ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία αυξήθηκαν στα €3,7 δισεκ. με μερίδιο 7,7% επί του συνόλου. Πρώτος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών παραμένει η Ιταλία. Το 51,1% των εξαγωγών αφορούσε καταναλωτικά αγαθά με κυρίαρχα τα τρόφιμα στο 25,2%. Δεύτερος κλάδος παρέμειναν τα βασικά μέταλλα, ενώ ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ενισχύθηκε εντυπωσιακά με μερίδιο 11,7%, από 8,0% το 2024.«Είναι ένα αποτέλεσμα βαθιά ριζωμένων οικονομικών σχέσεων και μέσα από τις άμεσες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει ενδυναμωθεί πολλαπλά από τις σχέσεις στον πολιτισμό και την εκπαίδευση που βοηθούν σωρευτικά», αναφέρει στη Deutsche Welle o Γρηγόρης Παύλου, ανώτερος ερευνητής του ΙΟΒΕ.Για τον ίδιο οι εμπορικές αυτές σχέσεις βοηθούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. «Βλέπουμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές αφορούν πλέον και προϊόντα που ενσωματώνουν τεχνολογία. Το brain drain στην Ελλάδα από το 2010 έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο σώμα οικονομικών μεταναστών με ιδιαίτερη κινητικότητα που βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση», επισημαίνει. Μεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν μέσω του εξαγωγικού τους προσανατολισμού να επιβιώσουν κατά την κρίση και να έχουν σήμερα δυναμική παρουσία στη Γερμανία. Χάρη σε αυτή την άνοδο, το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας με τη Γερμανία μειώθηκε στα €5,4 δισεκ. (από €5,7 δισεκ. το 2024).Κατά την παρουσίαση της μελέτης ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαφάνηκε στη διασύνδεση των οικονομιών στο το πλέγμα υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας. «Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας μπορεί να δώσει ξεχωριστές ευκαιρίες στους κλάδους των ποιοτικών τροφίμων, του φαρμάκου αλλά και επενδύσεις στην Ελλάδα σε χώρους φιλοξενίας ατόμων μεγάλης ηλικίας», αναφέρει ο κ. Παύλου.Ρεκόρ άφιξης Γερμανών τουριστών στην ΕλλάδαΟι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία προσέγγισαν ιστορικά υψηλό επίπεδο το 2025, στα €3,8 δισεκ., με σταδιακή ενίσχυση από το 2022 κατά περίπου €175 εκ. ετησίως, τοποθετώντας τη Γερμανία στην 1η θέση της ελληνικής τουριστικής αγοράς με μερίδιο 16,0%.Οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία προς την Ελλάδα κατέγραψαν το 2025 νέο ρεκόρ, με 6,0 εκ. επισκέπτες. Το μερίδιο των τουριστικών εισπράξεων από τη Γερμανία ξεπέρασε το 20% στη Δυτική Μακεδονία, την Κρήτη και την Κεντρική Μακεδονία.«Για να ξεφύγουμε από το κλασικό στερεότυπο του τουρισμού, ήλιος-θάλασσα-καλοκαίρι, προωθούμε τις θεματικές μορφές τουρισμού και τον αγροτουρισμό μέσω στοχευμένων δράσεων. Τον Νοέμβριο θα συνδιοργανωθεί το Ελληνογερμανικό Τουριστικό Φόρουμ στην Κρήτη, εστιάζοντας στην επέκταση της περιόδου λόγω του ευνοϊκού κλίματος της περιοχής», αναφέρει o Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.H μέση δαπάνη ανά ταξίδι του Γερμανού επισκέπτη παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο με τη μέση δαπάνη στα 636 ευρώ το 2025, με πτώση όμως την τελευταία 2ετία. Στο σύνολο των χωρών η μέση δαπάνη διαμορφώθηκε το 2025 στα 546 ευρώ.Προστιθέμενη αξία στην απασχόλησηΤο ενδιαφέρον των γερμανικών εταιρειών στην Ελλάδα εστιάζεται πλέον σε νέους τομείς που δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία και απασχόληση. «Τα logistics αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη και πολυεπίπεδη σημασία. Οι ασφάλειες γίνονται ολοένα και σημαντικότερος κλάδος. Ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος τομέας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας με αμφίδρομη κινητικότητα με αξιόλογες γερμανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και ελληνικές στη Γερμανία», επισημαίνει μιλώντας στη Deutsche Welle o Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ η δραστηριότητα των επιχειρήσεων-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου συνεισφέρει πάνω από €2,5 δισεκ. σε δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές, στηρίζοντας παράλληλα 100,6 χιλ. θέσεις εργασίας. Για κάθε €1 δικής τους προστιθέμενης αξίας δημιουργούν επιπλέον €1,2 στην υπόλοιπη αγορά ενώ αντίστοιχα κάθε θέση εργασίας στηρίζει άλλες 2,4 στην ελληνική οικονομία.«Παρά την αναγνώριση των βελτιώσεων σε σχέση με το παρελθόν, οι γερμανικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις, κυρίως εκτός κεντρικής διοίκησης. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην επίλυση θεμάτων που οδηγούνται στη δικαιοσύνη αποτελούν βασικό παράπονο», τονίζει ο Άγις Παπαδόπουλος, σημειώνοντας όμως ότι παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες.Η επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάπτυξης σε Ελλάδα και Γερμανία βρίσκει τις επιχειρήσεις. σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. «Όταν μιλάω σήμερα με επιχειρήσεις και μου λένε ότι δεν ξέρουν αν θα έχουν πρώτες ύλες για τους επόμενες τρεις μήνες γιατί είναι μπλοκαρισμένα όλα στα Στενά του Ορμούζ, καταλαβαίνουμε ότι οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν μονόδρομο. Εάν δεν ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των οικονομιών και των επιχειρήσεών μας θα είναι ακόμα πιο δύσκολο στο μέλλον», υπογραμμίζει ο Άγις Παπαδόπουλος αναδεικνύοντας τις συμπράξεις ως το απόλυτο εργαλείο θωράκισης απέναντι στην αβεβαιότητα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.