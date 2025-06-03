Οι επιπλέον τελωνειακοί δασμοί, που επιβάλλονται από τον Ντόναλντ Τραμπ στους εταίρους του, θα πλήξουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον πλανήτη, προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ, ο οποίος εμφανίζεται πιο απαισιόδοξος για την ανάπτυξη στον κόσμο και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αναθεωρήσαμε προς τα κάτω την ανάπτυξη σχεδόν κάθε οικονομίας στον κόσμο» λόγω των τελωνειακών δασμών, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής των οικονομολόγων του οργανισμού Άλβαρο Περέιρα.

«Πλήττεται το εμπόριο, ιδιαίτερα η κατανάλωση και οι επενδύσεις», συνέχισε ο οικονομολόγος στη διάρκεια της συνέντευξης αυτής που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, παραμονή της δημοσιοποίησης της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Ο ΟΟΣΑ, ο οποίος συνασπίζει 38 ανεπτυγμένες χώρες, πραγματοποιεί σήμερα και αύριο, Τετάρτη, μια υπουργική διάσκεψη στο Παρίσι. Συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές πρόκειται επίσης να πραγματοποιηθούν στο περιθώριο αυτής της συνάντησης σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς, όπως και μια συνεδρίαση της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών επικεντρωμένη στο εμπόριο.

«Ο αντίκτυπος από τις πρόσφατες αυξήσεις των τελωνειακών δασμών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εμπορικούς εταίρους τους θα γίνεται όλο και ποιο αισθητός στους οικονομικούς δείκτες», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.

Ο φόβος αυτός είναι ακόμα μεγαλύτερος καθώς «οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μια σημαντική εξαγωγική αγορά για έναν ορισμένο αριθμό χωρών», προσθέτει ο οργανισμός και διευκρινίζει πως οι ΗΠΑ είναι ο προορισμός για «περίπου 75% των εξαγωγών αγαθών από το Μεξικό και τον Καναδά, 19% από την Ιαπωνία, 13% από την Κίνα και 10% από τη Γερμανία».

Οι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί για τα εισαγόμενα προϊόντα αυξήθηκαν το Μάιο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, από 2% σε 15,4%, «το υψηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί από το 1938».

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται ότι θα πληγεί, καθώς αναμένεται πλέον φέτος και την επόμενη χρονιά στο 2,9%, μειωμένη αντιστοίχως κατά 0,2 και 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ το Μάρτιο. Αυτές είχαν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω για το 2025 και το 2026 εξαιτίας των εμπορικών εντάσεων.

Η αμερικανική ανάπτυξη «θα επιβραδυνθεί σαφώς», προβλέπει ο ΟΟΣΑ, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ των πιο ανεπτυγμένων χωρών: το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί εκεί το 2025 κατά 1,5%, έναντι 1,6% που προβλεπόταν το Μάρτιο. Η πτώση είναι μικρότερη για το 2026, όπου η ανάπτυξη αναμένεται στο 1,5%, έναντι 1,6% που προβλεπόταν το Μάρτιο.

Εκτός από τον εμπορικό πόλεμο, «η νέα συρρίκνωση της καθαρής μετανάστευσης και η μείωση του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αναμένεται να εξασθενήσουν την ανάπτυξη» στις ΗΠΑ, συνεχίζει ο ΟΟΣΑ αναφερόμενος στην πολιτική που ασκεί η Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα του.

Ο πληθωρισμός αναμένεται εξάλλου να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτει ο διεθνής οικονομικός οργανισμός, ο οποίος προβλέπει πληθωρισμό 3,2% φέτος και 2,8% την ερχόμενη χρονιά, δηλαδή περίπου ένα βαθμό περισσότερο απ' ό,τι στην ευρωζώνη, και εκεί εξαιτίας των τελωνειακών δασμών.

Στόχος των επιθέσεων του Τραμπ, η ευρωζώνη δεν έχει νέα μείωση της πρόβλεψης για την ανάπτυξή της, όπως είχε συμβεί το Μάρτιο, καθώς ο ΟΟΣΑ προβλέπει φέτος αύξηση του ΑΕΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

