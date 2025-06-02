Η αλλαγή παραδείγματος που συντελείται στην ελληνική αγορά εργασίας αλλά και η επιστροφή της πλειοψηφίας των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως τα χρόνια της κρίσης, αποτέλεσαν τα κύρια σημεία της τοποθέτησης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως στο συνέδριο «Brain Retain & Regain» που διοργάνωσε η ιστοσελίδα in.gr.

Η Υπουργός, ξεκίνησε την τοποθέτησή της, με τις συγκινητικές εμπειρίες που αποκόμισε από την πρόσφατη επαφή της στη Στουτγκάρδη με Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και αναζητούν μια καλή επαγγελματική ευκαιρία προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα μας. Όπως επεσήμανε, στην τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση του «Rebrain Greece» που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, συμμετείχαν 32 ελληνικές επιχειρήσεις και πάνω από 1.000 ενδιαφερόμενοι, ενώ όπως ακριβώς συνέβη και σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και Λονδίνο, έγιναν εκατοντάδες συνεντεύξεις και επί τόπου συμφωνίες για θέσεις εργασίας. «Έχω συναντήσει πάνω από 5.000 συμπατριώτες μας στις εκδηλώσεις που έχουν γίνει σε τέσσερις πόλεις μέχρι σήμερα. Πριν από είκοσι χρόνια γυρνούσε κάποιος στην Ελλάδα μόνο για οικογενειακούς λόγους. Πλέον όσοι γυρίζουν, πέραν των οικογενειακών λόγων, γυρίζουν και γιατί υπάρχουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και για τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται», είπε η κα Κεραμέως η οποία εν συνεχεία αναφέρθηκε στα επίσημα στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία από τους 660.000 συμπολίτες μας που έφυγαν το 2010, έχουν επιστρέψει οι 420.000.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας, η οποία τον Απρίλιο καταγράφηκε στο 8,3%, κατατάσσοντας την χώρα μας σε καλύτερη θέση σε σχέση με χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ισπανία και η Εσθονία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων που συντόνιζαν το πάνελ, η κα Κεραμέως εξήγησε τις δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις 44 «Ημέρες Καριέρας» ΔΥΠΑ που έχουν διοργανωθεί σε 18 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στην εφαρμογή «Jobmatch», μέσω της οποίας με λίγα «κλικ» γίνεται σύζευξη μεταξύ ενδιαφερομένων για θέσεις εργασίας και επιχειρήσεων.

Η Υπουργός υπογράμμισε την σημαντική βελτίωση στις συνθήκες εργασίας που έχει επιφέρει η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι τον περασμένο Μάρτιο, μόνο στον κλάδο του τουρισμού, καταγράφηκε αύξηση κατά 637% στις δηλωθείσες υπερωρίες. Όπως εξήγησε, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, προστατεύει τους εργαζόμενους, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ επιστρέφει και μέρισμα στην κοινωνία.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους λόγους που κάποιος θα επέστρεφε στην χώρα μας, η Υπουργός, προέταξε τον σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας, τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών, αλλά και τις σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν. «Όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, έρχονται μαζί μας 50 επιχειρήσεις που ψάχνουν εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα έχουν επιστρέψει 420.000 συμπατριώτες μας. Γιατί; Γιατί η χώρα έχει πολλά να προσφέρει», είπε η Υπουργός.

Πέραν των επαγγελματικών ευκαιριών, αναφέρθηκε στα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση για όσους αποφασίζουν να επιστρέψουν αλλά και στη σημαντική μείωση του μη μισθολογικού κόστους σημειώνοντας ότι θα έχει μειωθεί συνολικά κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες το 2027.

Αναφερόμενη στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπογράμμισε ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι η αύξηση του ποσοστού κάλυψης από αυτές και αναφέρθηκε ειδικά στις Συλλογικές Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στον τουρισμό αλλά και στον τραπεζικό κλάδο σημειώνοντας ότι ο κατώτατος μισθός που προβλέπουν είναι μεγαλύτερος από τον κατώτατο μισθό που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση ως «κατώφλι». Όπως επεσήμανε, η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο είναι κρίσιμο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών και να συμφωνήσουν. «Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διάλογος με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να εκπονηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, οδικός χάρτης για την ενίσχυση του πλαισίου Συλλογικών Συμβάσεων. Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις τους», είπε η Υπουργός.

Η ίδια αναφέρθηκε τέλος, στις δράσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της απασχόλησης και συγκεκριμένα στα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, στις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, αλλά και στα προγράμματα επιχειρηματικότητας, αναφερόμενη μάλιστα σε συγκεκριμένο παράδειγμα άνεργης νεαρής κοπέλας, η οποία πλέον απασχολεί τρείς εργαζόμενους στην επιχείρηση που κατάφερε να συστήσει με τη στήριξη του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ.

