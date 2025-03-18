Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τη χρήση ηλεκτρονικής ψήφου δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, στο πλαίσιο του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών, «Η Ελλάδα Μετά», το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία και είναι εφικτό να προχωρήσουμε σε μία ηλεκτρονική ψήφο» είπε «έχει δοκιμαστεί αυτό το σύστημα, το επεξεργαζόμαστε τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, στον οποίο θα περιέχεται η σχετική πρόβλεψη. Έχουμε αποκτήσει μια μεγαλύτερη κουλτούρα στην ηλεκτρονική ψήφο. Σε συνεργασία με Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εργαζόμαστε ώστε να έχουμε ένα σύστημα απλό, έγκυρο και αξιόπιστο».

Όπως εξήγησε ο Θ. Λιβάνιος το θέμα θα τεθεί σε ευρεία διαβούλευση.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε ότι το θέμα της επιστολικής ψήφου είναι πιο περίπλοκο, καθώς προσκρούει σε προβλέψεις του Συντάγματος και ότι θα είναι πιο εύκολο να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. «Προσωπική μου θέση είναι να πάμε με συντηρητικό τρόπο» ανέφερε ο Θ. Λιβάνιος. «Σήμερα, όπως είναι το Σύνταγμα, είναι πιο εύκολη η ηλεκτρονική ψήφος» προσέθεσε. Τη συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, συντόνισε η Νίκη Λυμπεράκη, δημοσιογράφος.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του δημοσίου, ο υπουργός Εσωτερικών αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται ένα σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες, σε αντικείμενα όπως η καθαριότητα.

«Αυτό που ετοιμάζουμε, και ίσως είναι διαθέσιμο μέσα στο 2025, είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογήσουν μία σειρά υπηρεσιών, κυρίως αυτές με τις οποίες έρχονται καθημερινά σε επαφή» είπε εξηγώντας ότι αυτό μπορεί να γίνεται είτε με οριζόντια ερωτηματολόγια είτε με ερωτήματα που θα τίθενται σε όσους εξυπηρετούνται από συγκεκριμένη υπηρεσία. Όπως είπε στόχος είναι οι υπάλληλοι με κακή βαθμολογία να διορθωθούν, ενώ θα προβλέπεται και ποινή διακοπής της εργασιακής σχέσης με το δημόσιο.

Παράλληλα, όπως εξήγγειλε ο υπουργός, ετοιμάζεται «μία μεγάλη μεταρρύθμιση στο πειθαρχικό σύστημα για τους δημοσίους υπαλλήλους, με ένα ειδικό σώμα εξειδικευμένων μελών του ΝΣΚ που θα έχουν ως αντικείμενο τη διεκπεραίωση των υποθέσεων»

Σε ότι αφορά στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, ο Θ. Λιβάνιος ανέφερε ότι «είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι κομβικοί πυλώνες της δημοκρατίας αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα, κυρίως η δικαιοσύνη -ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία που καλείται να χειριστεί την υπόθεση των Τεμπών», συμπλήρωσε ωστόσο ότι κυρίαρχη τάση είναι «το αίτημα για ριζική βελτίωση του σημερινού συστήματος, και όχι η κατάρρευση και αντικατάσταση» του συστήματος.

Πηγή: skai.gr

