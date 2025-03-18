«Δεν υπάρχουν περιθώρια για επαναφορά των δώρων στο Δημόσιο» εκτίμησε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, παραπέμποντας στη ΔΕΘ για τις ανακοινώσεις των μειώσεων άμεσων φόρων που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση.

«Αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, είναι τουλάχιστον 8 δισ. ευρώ, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα να μπορέσουμε να τα δώσουμε κάθε χρόνο. Από την άλλη όμως, σκεφτόμαστε άλλα διάφορα εναλλακτικά σενάρια του πώς οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα ωφεληθούν με άλλες ελαφρύνσεις».

«Έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με τις φορολογικές δηλώσεις. Άνοιξαν χθες και κλείνουν αυστηρά 15 Ιουλίου, έχουμε δηλαδή ένα γεμάτο τετράμηνο να υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις και αυτό είναι νομοθετημένο», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάπαλος, κάνοντας αναφορά και στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, εκτός των επιχειρήσεων. «Υπάρχει αυτόματη προ-εκκαθάριση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων για 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, μισθωτούς και συνταξιούχους με μοναδική πηγή τον μισθό και τη σύνταξη. Στις 25 Απριλίου θα γίνει αυτόματη υποβολή της δήλωσης, υπάρχει όμως κι η δυνατότητα τροποποίησης από τις 25 Απριλίου μέχρι και τις 15 Ιουλίου».

«Η φιλοσοφία είναι η εξής: όσο πιο νωρίς υποβάλλεις τη φορολογική σου δήλωση, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση στο ποσό που θα σου βγει ως χρεωστικό. Και εδώ είναι συγκεκριμένα όλα τα χρονοδιαγράμματα. Από τη 17η Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου θα έχεις μια έκπτωση 4%, μέχρι τη 15η Ιουνίου θα έχεις 3% και μέχρι τη 15η Ιουλίου θα έχεις 2%. Απαραίτητη προϋπόθεση να πληρώσεις τον φόρο σου μέχρι τη 31η Ιουλίου του 2025. Αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα και μπλοκάκια».

Αναφορικά με το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού, διευκρίνισε ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας είναι καλή, κάνοντας ειδική μνεία στην ανάγκη αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, γιατί από εκεί θα προέλθουν τα επιπλέον έσοδα που θα μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μειώσεις φόρων. «Τη φοροδιαφυγή δεν μπορεί κανείς να την υπολογίσει ακριβώς, γιατί μιλάμε για κάτι "μαύρο". Τα 2 δισ. ευρώ πέρσι τα πήραμε από τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το myData. Εμείς αναπτύσσουμε διαρκώς ψηφιακά εργαλεία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προτάσσει την εφαρμογή τους και το έχει αποδείξει. Για αυτό έρχεται και το ψηφιακό πελατολόγιο και το ψηφιακό δελτίο αποστολής μέσα στους επόμενους μήνες, με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ».

«Οι φόροι ακριβώς που στοχεύουμε να μειώσουμε ή να καταργήσουμε στοχεύουν ακριβώς στα μεσαία στρώματα», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.