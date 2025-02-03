«Κατρακύλα» στις ασιατικές αγορές εξαιτίας των δασμών του Τραμπ

Σημαντικές απώλειες στις ασιατικές αγορές προκάλεσαν οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του Μεξικού, του Καναδά και της Κίνας.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημειώνει βουτιά 2,68% στις 38.547 μονάδες και στην Αυστρία ο S&P/ASX 200 έχασε 1,79% στις 8.532,30 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi διολισθαίνει κατά 2,53% στις 2.453,88 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι κινεζικές αγορές παραμένουν κλειστές λόγω της αργίας του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά και δασμών 10% στα αγαθά από την Κίνα. Οι εξαγωγές ενέργειας από τον Καναδά θα αντιμετωπίσουν μειωμένο δασμό 10%, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν ετησίως περίπου 1,6 τρισ. δολάρια σε συναλλαγές με τις τρεις αυτές χώρες μαζί.

Πηγή: skai.gr

