Φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία μεγάλης αξίας, εισηγμένες εταιρείες με τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ, επιχειρήσεις που καταγράφουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ, κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα, αλλά και πρόσωπα που υπηρετούν σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, θα βρεθούν στο στόχαστρο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ), το οποίο «πιάνει δουλειά» στις 17 Φεβρουαρίου.

Βασική αποστολή της νέας υπερ-υπηρεσίας που δημιουργείται από τη συγχώνευση των μέχρι πρότινος αρμόδιων ελεγκτικών κέντρων, είναι να περάσει από «κόσκινο» την οικονομική ελίτ της χώρας, προκειμένου να περιοριστεί η φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, oι ελεγκτές του ΚΕΜΕΦ θα υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους αξιοπιστίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η νέα υπηρεσία θα λειτουργήσει με απόλυτη ακεραιότητα.

Οι επιχειρησιακοί του στόχοι περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση φορολογικών στρεβλώσεων, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης μεγάλων επιχειρήσεων και πλούσιων φορολογουμένων, καθώς και τον έλεγχο προσώπων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, οι βασικές αρμοδιότητες του ΚΕΜΕΦ, μεταξύ των άλλων, θα είναι:

Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί φυσικών προσώπων με μεγάλα εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ.

Οι έλεγχοι τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, καθώς και όλες οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που έχουν ετήσιο τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Οι έλεγχοι των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των εν λόγω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ.

Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Οι φορολογικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

Οι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 4557/2018, για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα.

Η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών.

Η σύνταξη και η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα για υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν ολοκληρωθεί.

Η λήψη διασφαλιστικών μέτρων για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής (δεσμεύσεις καταθέσεων, ακινήτων, περιεχομένων θυρίδων κ.λπ.)

Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί υποθέσεων που αφορούν, τόσο σε κατοχή ακίνητης περιουσίας, όσο και σε μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων).

Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί υποθέσεων που αφορούν σε αντιμετώπιση και διαχείριση υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οι οποίες άπτονται ειδικών φορολογικών θεμάτων και προϋποθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και ελεγκτικές δεξιότητες καθώς απαιτούν την εφαρμογή σύνθετων ελεγκτικών μεθόδων.

Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε κατοίκους εξωτερικού.

Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των κατοίκων εξωτερικού και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, όπως υποχρεούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο.

Επιπλέον, μέσα στο μήνα αναλαμβάνουν καθήκοντα και οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Εφοριακοί και τελωνειακοί με ειδικές στολές και εξοπλισμό θα αναζητούν κρυφή φορολογητέα ύλη και λαθρεμπόριο.

Η δράση τους θα επικεντρωθεί σε υποθέσεις μεγάλου φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος.

