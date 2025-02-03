Στην εισαγγελία διαβιβάζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) την υπόθεση έξι αυτοδιοικητικών στελεχών για την «εξαφάνιση» 34,7 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διοίκηση Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για χρήματα που είχαν ήδη εισπραχθεί από τους δήμους της Αττικής τα έτη 2022 και 2023 για να αποδοθούν υπέρ της ανακύκλωσης μέσω του «τέλους ταφής».

Ο ΕΔΣΝΑ (ο φορέας που διαχειρίζεται τα σκουπίδια στην Περιφέρεια Αττικής ) κράτησε το μεγαλύτερο μέρος γιατί, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΑΔ, δεν είχε άλλον τρόπο να χρηματοδοτήσει συμβάσεις ύψους 334 εκατομμυρίων ευρώ που είχε υπογράψει ο Γ. Πατούλης, θεωρώντας δεδομένο ότι θα ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Με βάση τα ευρήματα του πορίσματος της ΕΑΔ, σύμφωνα με τους Data Journalists, παραπέμπονται πειθαρχικά για παράβαση καθήκοντος πέντε αιρετοί που συμμετείχαν επί Πατούλη στον πυρήνα της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, την Εκτελεστική Επιτροπή του φορέα, οι:

– Βασίλης Κόκκαλης, δεξί χέρι του Γ. Πατούλη, τοποθετημένο ως Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ. Ο κ. Κόκκαλης επανεξελέγη στις εκλογές του 2023 με τον Νίκο Χαρδαλιά και ορίστηκε από τον ίδιο «Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Κέντρων Logistics Διαχείρισης Κρίσεων», όπως αναγράφεται στον ιστότοπο της Περιφέρειας.

– Ελευθέριος Κοσμόπουλος, αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με τον Γ. Πατούλη που εξελέγη και με τον Ν. Χαρδαλιά και ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Θεμάτων.

– Νίκος Χιωτάκης, πρώην Δήμαρχο Κηφισιάς, ο οποίος είχε τοποθετηθεί από τον Γ. Πατούλη στον ΕΔΣΝΑ, ενώ ταυτόχρονα ήταν τοποθετημένος από την κυβέρνηση και πρόεδρος στον ΕΟΑΝ (δηλαδή τον φορέα που περίμενε να εισπράξει τα 34,7 εκατομμύρια και τελικά πήρε μόνο 1,5). Ο κ. Χιωτάκης επανεξελέγη με τον Ν. Χαρδαλιά και μάλιστα με 12.000 σταυρούς.

– Χρήστος Παππούς, Δήμαρχο Φυλής στην περίοδο Πατούλη αλλά και σήμερα, ο οποίος κατηγορείται πως ψήφιζε για να μην πάνε τα χρήματα στον ΕΟΑΝ αλλά ο δήμος του εισέπραττε 40 εκατ. ετησίως ως αντιστάθμισμα για την παρουσία της μεγαλύτερης χωματερής στην Ευρώπη.

– Ευάγγελος Μπουρνούς, πρώην δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου επί τραγωδίας στο Μάτι και νυν δημοτικός σύμβουλος.

Οι παραπάνω αιρετοί παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος επειδή ψήφισαν τις πράξεις εκείνες μέσω των οποίων παρακρατήθηκαν τα ποσά από το τέλος ταφής.

Το πόρισμα της ΕΑΔ παραπέμπει επίσης ως χειριστή της υπόθεσης τον τότε Οικονομικό Διευθυντή του ΕΔΣΝΑ, Γεωργοδημοσθένη Ζαχαρόπουλο.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος, όπως γράψαμε και σε προηγούμενο δημοσίευμα, εκτός από πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ επί μακρά σειρά ετών, ήταν στο παρελθόν και υποψήφιος με τον Γιάννη Σγουρό.



