Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΕΕ: Αποφασιστική απάντηση εάν επιβληθούν δασμοί από τον Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την αύξηση των δασμών και είναι έτοιμη να απαντήσει "με σθένος, εάν αν μπει «στο στόχαστρο»

Η ΕΕ λυπάται για τους δασμούς και θα απαντήσει με σθένος αν μπει «στο στόχαστρο»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη «λύπη» της σήμερα για την αύξηση των τελωνειακών δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ σε προϊόντα του Καναδά, του Μεξικού και της Κίνας, την επόμενη ημέρα της υπογραφής διαταγμάτων από τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το μέτρο «επιζήμιο για όλες τις πλευρές».

«Η ΕΕ είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι οι χαμηλοί δασμοί προάγουν την ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα», όμως «θα απαντήσει με σθένος», εάν στοχοθετηθεί από «άδικους» δασμούς, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: EE δασμοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark