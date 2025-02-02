Η ΕΕ λυπάται για τους δασμούς και θα απαντήσει με σθένος αν μπει «στο στόχαστρο»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη «λύπη» της σήμερα για την αύξηση των τελωνειακών δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ σε προϊόντα του Καναδά, του Μεξικού και της Κίνας, την επόμενη ημέρα της υπογραφής διαταγμάτων από τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το μέτρο «επιζήμιο για όλες τις πλευρές».

«Η ΕΕ είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι οι χαμηλοί δασμοί προάγουν την ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα», όμως «θα απαντήσει με σθένος», εάν στοχοθετηθεί από «άδικους» δασμούς, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

