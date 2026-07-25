Με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωπο το ΕΚΑΒ και η αστυνομία στα Χανιά τα ξημερώματα, όταν , σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr δύο ανήλικα παιδιά από τη Νορβηγία, ειδοποίησαν ότι η μητέρα τους, είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας, στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν αστραπιαία και η γυναίκα βρέθηκε στην παραλία, χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο. Αρχικά το συμβάν εκλήφθηκε ως φάρσα ή παρανόηση, αλλά ο εισαγγελέας διέταξε την αναγκαστική προσαγωγή της γυναίκας σε ψυχιατρική κλινική, όπου θα εξεταστεί από ψυχίατρο και θα εκτιμηθεί η κατάσταση.

Πάντως η προγραμματισμένη αναχώρηση της οικογένειας για την Νορβηγία είναι για σήμερα Σάββατο.

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