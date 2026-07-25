Επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και προσωπικά στην Κάγια Κάλας, εξαπέλυσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, κάνοντας μάλιστα λόγο για «κοινοτοπία του κακού». Η «κοινοτοπία του κακού» (the banality of evil) διατυπώθηκε από τη Γερμανίδα (εβραϊκής καταγωγής) φιλόσοφο Χάνα Άρεντ στο βιβλίο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ: Αναφορά για την κοινοτοπία του κακού».



«Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μιλά για τις ‘’ανησυχίες’’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το Ιράν. Πώς μπορεί η υποτιθέμενη δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συμβιβαστεί με την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης για επιθέσεις κατά του ιρανικού λαού που στοχεύουν σκόπιμα αμάχους και ζωτικές υποδομές;» διερωτάται ο Μπαγκάι σε ανάρτησή του στο X.

Όπως δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, «η ΕΕ αρνείται να καταδικάσει τα εγκλήματα πολέμου έστω και με μια λέξη συμπάθειας για τα παιδιά του Ιράν που σκοτώθηκαν από τις βόμβες ΗΠΑ-Ισραήλ, οι οποίες κατέστησαν δυνατές χάρη στην ‘’υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη’’ της ΕΕ».



«Αυτό δεν είναι απλώς απώλεια αξιοπιστίας. Είναι η κοινοτοπία του κακού και η πιο αγνή μορφή υποκρισίας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

.@Kajakallas speaks of the European Union’s “human rights concerns” regarding Iran. How can a professed commitment to human rights be so easily reconciled with providing logistical and technical support for lethal aggressions against the Iranian people — aggressions that… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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