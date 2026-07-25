Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται η Ρουμανία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας της χώρας κλήθηκε να καταρρίψει δεύτερο drone μέσα σε λίγες ώρες, στο πλαίσιο ενός ενδεχόμενου υβριδικού πολέμου. Την παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

H Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Το πρώτο drone, το οποίο οι Ρουμάνοι εισαγγελείς που ερευνούν τα θραύσματα δήλωσαν ότι ήταν ρωσικό, καταρρίφθηκε από το κράτος του ΝΑΤΟ την Παρασκευή, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μετά από δεκάδες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Πρόεδρος της Ρουμανίας Νίκοσουρ Νταν:

«Σήμερα το πρωί, στις 8:30 π.μ., ένα νέο drone καταρρίφθηκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, 10 χλμ. δυτικά της τοποθεσίας Sfântu Gheorghe (Δέλτα). Το drone καταρρίφθηκε από έναν Ρουμάνο πιλότο από αεροσκάφος F-16».

Η ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας

«Δεύτερο drone καταρρίφθηκε από αεροσκάφος F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας

»Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 08:22, τα συστήματα ραντάρ επιτήρησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντόπισαν νέα μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ένα drone που κινείτο στη συνοριακή ζώνη με την Ουκρανία.

»Δύο αεροσκάφη F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία βρίσκονταν σε υπηρεσία μάχης για την Εναέρια Αστυνόμευση, αναχαίτισαν τον εναέριο στόχο και εκτέλεσαν τις τυπικές διαδικασίες αναγνώρισης και εξουδετέρωσης.

»Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια σε μη κατοικημένη περιοχή κοντά στα σύνορα.

»Ομάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (MApN) πρόκειται να μεταβούν στην περιοχή της πρόσκρουσης για τη διενέργεια ελέγχων.

»Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρακολουθεί συνεχώς τη φωτιά/κατάσταση στον εναέριο χώρο και βρίσκεται σε στενή επαφή με τις συμμαχικές δομές.

»Συμπληρωματικές πληροφορίες θα διατεθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες».



A doua dronă doborâtă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române



Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08.22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, a unei drone care evolua… pic.twitter.com/WkJREKNMuH — MApN (@MApNRomania) July 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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