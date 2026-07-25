Στον «αέρα» του TikTok βρίσκεται μια «πρόγευση» για το νέο βίντεο της σειράς «ΠΑΣΟΚάρα OnAir», «Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά».

Στο νέο βίντεο που δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ οι Άννα Διαμαντοπούλου και Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς.

Το κόνσεπτ «ΠΑΣΟΚάρα OnAir» αφορά μια σειρά συνεντεύξεων που γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη με σκοπό το κόμμα να απευθυνθεί στη νεότερη γενιά.

Πηγή: skai.gr

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