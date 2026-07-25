Θάνατος 41χρονης στη Σύρο: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση - Τα βίντεο και τα κρίσιμα ερωτήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Λίγο μετά τις 10.00 ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Και οι δύο είχαν οδηγηθεί την προηγούμενη ημέρα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ωστόσο δεν τους ασκήθηκαν ακόμη διώξεις, καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Οι Αρχές εξετάζουν κυρίως τι οδήγησε το θύμα στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που κατέληξαν στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τη 41χρονη να φτάνει στην οικία με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να εισέρχεται στο σπίτι, μεταδίδει το Ertnews. Λίγο αργότερα φαίνεται να εξέρχεται, ενώ ακολουθείται από το ζευγάρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης της πέταξε καρέκλα και γλάστρα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταρρεύσει λίγα μέτρα πιο μακριά. Παρά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι το βιντεοληπτικό υλικό έχει εξεταστεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς και σε σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνει όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της οικίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας που προβάλλει ο φερόμενος ως δράστης. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της άμυνας ή αν υπήρξε υπέρβασή της, δεδομένου ότι η επίθεση σε βάρος της 41χρονης φαίνεται να συνεχίστηκε και εκτός της κατοικίας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας στο σπίτι του ζευγαριού. Σενάρια περί απόπειρας ληστείας βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.