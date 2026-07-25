Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle O Morrissey συνεργάζεται με την οργάνωση PETA για να ζητήσει από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ την απαγόρευση των ταυρομαχιών.

Ο Μorrissey δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή ζητώντας να σταματήσει αμέσως το αιματηρό άθλημα, ενόψει των συναυλιών του στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη στις 25 και 29 Ιουλίου αντίστοιχα.

Ο τραγουδιστής τονίζει πως αν και η Ισπανία έχει διακριθεί παγκοσμίως με τη μουσική, την τέχνη, τη λογοτεχνία και τον χορό της, οι ταυρομαχίες αμαυρώνουν τη φήμη της στη διεθνή σκηνή.

Ο μουσικός και ακτιβιστής για την προστασία των ζώων, Ντέιβιντ Μόρισεϊ, συνεργάστηκε με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων (PETA) για να παροτρύνει τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, να απαγορεύσει τις ταυρομαχίες.

Ενόψει των συναυλιών του στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη σήμερα, 25 και στις 29 Ιουλίου, ο Morrissey δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή επιμένοντας να σταματήσει αμέσως το αιματηρό άθλημα.

«Η Ισπανία έχει εξυψώσει τον κόσμο με εξαιρετική μουσική, τέχνη, λογοτεχνία και χορό, ωστόσο οι ταυρομαχίες συνεχίζουν να αμαυρώνουν τη φήμη της στην παγκόσμια σκηνή» αναφέρει ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός του συγκροτήματος The Smiths.

«Ένα τρομοκρατημένο και βασανισμένο ζώο που πεθαίνει, πνιγμένο στο ίδιο του το αίμα επειδή ένας άνθρωπος το βασάνισε και το μαχαίρωσε, είναι σκληρότητα προς τα ζώα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως "πολιτισμός". Ο Βελάσκεθ, ο Λόρκα, ο Θερβάντες, το φλαμένκο είναι πολιτισμός» υπογραμμίζει.

Πρόσθεσε ότι έχουν υπάρξει «εκκλήσεις για την απαγόρευση αυτού του αποτρόπαιου θεάματος», προτού επιμείνει ότι «πρέπει να σταματήσει». Ταυτόχρονα, ο Morrissey προτείνει ότι πόροι του «δημόσιου ταμείου» θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλα «αξιόλογα προγράμματα».

Ο τραγουδιστής, ο οποίος ηχογράφησε το τραγούδι «The Bullfighter Dies» (Ο Ταυρομάχος Πεθαίνει) και αγωνίζεται κατά των ταυρομαχιών εδώ και χρόνια, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την PETA για να παροτρύνει τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο να τερματίσει την ευλογία των ταυρομαχιών από την Καθολική Εκκλησία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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