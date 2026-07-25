Ελλάδα-Ιταλία: Μάχη πρόκρισης στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ για τη γαλανόλευκη

Ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού περιμένει την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία συνεχίζει τη μάχη της για μία νέα διεθνή διάκριση. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ, με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.



Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πήρε το εισιτήριο για την τετράδα μετά τη νίκη επί του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό και πλέον στρέφει την προσοχή της στην κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στους Ιταλούς. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 13:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η Ελλάδα και η Ιταλία γνωρίζονται καλά, καθώς έχουν βρεθεί αντιμέτωπες αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες διοργανώσεις. Μάλιστα, οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι, με την Εθνική να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό απέναντι στους Ιταλούς.



Οι «ατζούρι» έφτασαν στα ημιτελικά του World Cup μετά την επικράτησή τους επί της Γεωργίας με 18-12, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Ουγγαρία και η διοργανώτρια Αυστραλία, η οποία έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Ισπανία στα πέναλτι.



Για την Ελλάδα αυτή θα είναι η 18η παρουσία σε ημιτελικό μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης. Το ζητούμενο πλέον για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου είναι να ξεπεράσει το τελευταίο εμπόδιο και να εξασφαλίσει μία ακόμη ευκαιρία για την κατάκτηση ενός σημαντικού τροπαίου.



Η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026, στο προκριματικό τουρνουά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη, όπου η Ιταλία είχε επικρατήσει με 16-14 σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ.

Αναλυτικά οι ημιτελικοί της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών στις κορυφαίες διοργανώσεις:



1997 Αθήνα, Παγκόσμιο Κύπελλο: Ουγγαρία 8-4



1999 Φλωρεντία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Κροατία 7-10



2003 Βαρκελώνη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 8-9 (6-6)



2004 Λόγκ Μπιτς, World League: Ουγγαρία 5-10



2004 Αθήνα, Ολυμπιακοί Αγώνες: Σερβία 3-7



2005 Μόντρεαλ, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 6-7



2015 Καζάν, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Κροατία 13-15 (10-10)



2016 Χοϊζού, World League: ΗΠΑ 16-17 (11-11)



2016 Βελιγράδι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Σερβία 7-13



2017 Βουδαπέστη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 5-7



2021 Τιφλίδα, World League: Μαυροβούνιο 4-8



2021 Τόκιο, Ολυμπιακοί Αγώνες: Ουγγαρία 9-6



2022 Βουδαπέστη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ιταλία 10-11



2023 Φουκουόκα, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Σερβία 13-7



2025 Μαυροβούνιο, World Cup: Ουγγαρία 18-14



2025 Σιγκαπούρη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ισπανία 9-11 στα πέναλτι (κ.δ.7-7)



2026 Βελιγράδι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 12-15

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