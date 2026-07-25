Βενεζουέλα: Ένας μήνας από τον φονικό σεισμό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συμπληρώνεται ένας μήνας από τον διπλό καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, με 5.398 επιβεβαιωμένους νεκρούς και πάνω από 16.700 τραυματίες.

Περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε νερό και στέγαση, ενώ η πρόκληση πλέον εστιάζεται στην ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών.

Έναν μήνα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό με χιλιάδες θύματα και τραυματίες, η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τεράστιες ανάγκες σε στέγαση, νερό και ανθρωπιστική βοήθεια.Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα και άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και τεράστιες υλικές καταστροφές. Ενώ τις πρώτες εβδομάδες το βάρος έπεφτε στη διάσωση και την άμεση βοήθεια προς τους πληγέντες, πλέον η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, εξίσου δύσκολη πρόκληση: την ανοικοδόμηση.



Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ανέρχονται σε 5.398, ενώ περισσότεροι από 16.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

Πηγή: Deutsche Welle

Η έλλειψη νερού και στέγηςΣτις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, βασικές υποδομές έχουν καταστραφεί. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θεωρείται μία από τις πιο επείγουσες ανάγκες, καθώς πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να εξαρτώνται από εμφιαλωμένο νερό.Παράλληλα, χιλιάδες οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους και ζουν προσωρινά σε σκηνές. Εκτός από τις κατοικίες, μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί σχολεία, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και τις θέσεις εργασίας τους, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος.Ανησυχία για εγκύους και παιδιάΟι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση χιλιάδων εγκύων γυναικών που χρειάζονται ιατρική φροντίδα, ασφαλή στέγαση και επαρκή διατροφή. Ενδεικτικό ότι περίπου 4.000 έγκυες αναμένεται να γεννήσουν τον επόμενο μήνα.Παράλληλα, οι δύσκολες συνθήκες υγιεινής στους προσωρινούς καταυλισμούς αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών, ειδικά για παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.Οι ζημιές αγγίζουν τα 20 δισ. δολάριαΟι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου προκάλεσαν καταστροφές που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, αγγίζουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Σχεδόν οι μισές ζημιές αφορούν κατοικίες.Η Λα Γκουάιρα και η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Καράκας βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής. Καθώς η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η ανασυγκρότηση αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή βοήθεια και τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας.Πηγές: dpa, Reuters

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