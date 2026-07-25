Όταν ο Παναθηναϊκός ψωνίζει από Αφρική, τα διαμάντια της μαύρης ηπείρου (vid)

Η Χάποελ Μπερ Σεβά προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για τον Κινγκς Κάνγκουα (γεν.1999/1,70μ.) και τον Παναθηναϊκό. Ο Κάνγκουα είναι μέσος και βρίσκεται στην Μπερ Σεβά από το 2024 με μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα αντί 800.000 ευρώ.

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Από τον Παναθηναϊκό, μαζί με τον Κάνγκουα, έχουν περάσει συνολικά 28 ποδοσφαιριστές απο την “Μαύρη” Ήπειρο και το Paopantou σας θυμίζει τους καλύτερους.

Νασίφ Μόρις

Με προδιαγραφές και προσόντα που παρέπεμπαν σε στόπερ/λίμπερο κλάσης, αγωνίστηκε σταθερά για πέντε σεζόν (2003-08) προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στο νταμπλ του 2004. Αποχώρησε οριστικά το 2010, αφού τις προηγούμενες δύο είχε παραχωρηθεί δανεικός σε ισπανικές ομάδες.

Πλήρωσε τη φθορά των όσων ακολούθησαν μετά το χαμένο πρωτάθλημα του 2005. Αλλά και την αμφισβήτηση που διογκώθηκε από χρονιά σε χρονιά. Χωρίς να διαγραφούν οι 173 συμμετοχές του σε όλες τις διοργανώσεις.

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