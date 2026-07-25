Βέλγιο: Ασκούμενη στο ΝΑΤΟ συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας

- Μια Καναδή γυναίκα κινεζικής καταγωγής που εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας.
- Ο εισαγγελέας του Βελγίου ανέφερε ότι είναι ύποπτη για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτης χώρας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
- Η σύλληψη αφορά ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου.
Μια Καναδή γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου.
«Είναι ύποπτη για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτης χώρας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε ο εισαγγελέας σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός της, δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν.
Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ή ύποπτη ήταν ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου.
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