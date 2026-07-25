Βέλγιο: Ασκούμενη στο ΝΑΤΟ συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μια Καναδή γυναίκα κινεζικής καταγωγής που εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ο εισαγγελέας του Βελγίου ανέφερε ότι είναι ύποπτη για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτης χώρας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψη αφορά ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου.

Μια Καναδή γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου.

«Είναι ύποπτη για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτης χώρας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε ο εισαγγελέας σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός της, δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ή ύποπτη ήταν ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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