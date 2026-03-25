Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά περίπου 5% κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια μηνιαία εκεχειρία για να διευκολύνουν τις συνομιλίες, ενώ οι New York Times ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον έχει στείλει στο Ιράν μια πρόταση 15 σημείων για την επίλυση της σύγκρουσης.

Αυτές οι εξελίξεις υπερίσχυσαν των ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) διέταξε την ανάπτυξη περίπου 2.000 στρατιωτών στην περιοχή, καθώς η κυβέρνηση εξέταζε επιλογές για τη χαλάρωση του ελέγχου του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, σημειώνει το Trading Economics.

Την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 5% αφότου η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άφησε να εννοηθεί ότι δεν είχε καμία πρόθεση να αποκαταστήσει τις κανονικές συνθήκες ναυτιλίας στο Στενό, ενώ σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν στη σύγκρουση κατά του Ιράν.

Το συμβόλαιο του Brent (Μαΐου) κινείται πτωτικά κατά 4,77%, στα 99,50 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:00 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 4,05%, στα 88,61 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

