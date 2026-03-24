Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με απώλειες έκλεισε η Wall Street καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του

Wall Street

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 84,41 μονάδων (–0,18%), στις 46.124,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 184,86 μονάδων (–0,84%), στις 21.761,89 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,63 μονάδων (–0,37%), στις 6.556,37 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Wall Street Κρίση στη Μέση Ανατολή
11 0 Bookmark