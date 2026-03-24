Επαγρύπνηση από τις τράπεζες ζήτησε ο Γιάννης Στουρνάρας

Επαγρύπνηση συνέστησε στις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προκειμένου στην τρέχουσα συγκυρία να να ελαχιστοποιηθούν οι πιστωτικοί κίνδυνοι και οι επιπτώσεις στη δυνατότητα τους να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την οικονομία.

Όπως δήλωσε ο ίδιος μετά από σειρά επαφών που είχε σήμερα με Ευρωπαίους αξιωματούχους παρόλο που ο ελληνικός τραπεζικός τομέας βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έναν νέο, σοβαρό κλυδωνισμό από την πλευρά της προσφοράς, που έχει ως αφετηρία τις τιμές της ενέργειας, ενώ επηρεάζει σημαντικά και τις τιμές και πολλών άλλων αγαθών και υπηρεσιών, με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, τις αγορές κεφαλαίου και χρήματος, καθώς και τον τραπεζικό τομέα.

Παράλληλα όπως είπε η νέα αυτή κρίση υπενθυμίζει στην Ευρώπη, που θίγεται ακόμα περισσότερο ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, ότι πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στην Τραπεζική Ένωση, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και στη μείωση της εξάρτησης της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, κυρίως μέσω της πράσινης ενεργειακής μετάβαση.

Η υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι «από κοινού και σε απόλυτο συντονισμό με τις ευρωπαϊκές αρχές παραμένουμε σε επαγρύπνηση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και έχοντας στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Claudia Buch δήλωσε ότι «σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και αβεβαιότητα, η θωράκιση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος παραμένει καθοριστικής σημασίας».

Ο πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Dominique Laboureix ανέφερε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση και σε στενό συντονισμό με όλες τις εθνικές αρχές, προκειμένου να συνεχίσουμε να προωθούμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προστατεύουμε τους φορολογουμένους στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.