Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι έντονα ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.270,52 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,67%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί 2,87%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,07%) και της ΔΕΗ (+0,37%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-3,14%), της Alpha Bank (-3,08%), της Εθνικής (-3,00%), της Aegean Airlines (-3,00%), της Eurobank (-2,94%) και της Πειραιώς (-2,70%).

Ανοδικά κινούνται 13 μετοχές, 68 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (+6,96%) και Ξυλεμπορία(κ) (+2,34%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-4,17%) και Ίλυδα (-4,13%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

