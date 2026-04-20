Ισχυρές πιέσεις στο ΧΑ, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι έντονα ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.270,52 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,67%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί 2,87%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,07%) και της ΔΕΗ (+0,37%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-3,14%), της Alpha Bank (-3,08%), της Εθνικής (-3,00%), της Aegean Airlines (-3,00%), της Eurobank (-2,94%) και της Πειραιώς (-2,70%).

Ανοδικά κινούνται 13 μετοχές, 68 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (+6,96%) και Ξυλεμπορία(κ) (+2,34%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-4,17%) και Ίλυδα (-4,13%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

