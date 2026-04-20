Υποχωρούν οι ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα μετά τις ανησυχίες για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ πτωτικές είναι οι τάσεις και για τα futures στη Wall Street.

Αντίθετα, ανοδικά έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 1,02%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει απώλειες 1,33%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 1,32%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 1,12%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,59%.

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει απώλειες 1,26% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 1,01%.

Πτώση για τα futures στη Wall Street

Πτωτικές είναι οι τάσεις στους δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται πτωτικά κατά 0,71%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,58%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,56%.

Κέρδη για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα στις αγορές στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει κέρδη 0,23%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 0,44%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε με άνοδο 0,43% και ο Nikkei κατέγραψε κέρδη 0,60%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,61%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,67% , ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,07%.

Πηγή: skai.gr

