Ebury: Νέα ιστορικά υψηλά για τις μετοχές – Υποχώρηση δολαρίου λόγω ελπίδας για συμφωνία με το Ιράν

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist and Credit Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Οι αισιόδοξες ανακοινώσεις του Τραμπ την Παρασκευή σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ έγιναν δεκτές με απότομη πτώση στις τιμές του πετρελαίου και ισχυρή άνοδο των περιουσιακών στοιχείων υψηλού ρίσκου.

Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν ιστορικό υψηλό και οι περισσότεροι άλλοι βασικοί διεθνείς δείκτες δεν απέχουν πολύ από το να βρεθούν στην ίδια κατάσταση. Το δολάριο ΗΠΑ γενικά υποχώρησε και πλέον διαπραγματεύεται κοντά στα προπολεμικά επίπεδα. Τα αντιφατικά μηνύματα από την ηγεσία του Ιράν μπορεί να σημαίνουν ότι οι αρχικές ελπίδες ήταν πρόωρες. Σίγουρα παραπέμπουν σε έλλειψη καθαρής ιεραρχίας στην ιρανική πλευρά, οπότε αυτές οι κινήσεις ενδέχεται να αντιστραφούν εν μέρει στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, οι αγορές φαίνεται πραγματικά να προεξοφλούν έλλειψη διάθεσης τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν για επανάληψη των εχθροπραξιών, ακόμη κι αν η τρέχουσα κατάπαυση του πυρός λήξει την Τετάρτη.

Αυτή την εβδομάδα, το οικονομικό ημερολόγιο κυριαρχείται από τους δείκτες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Απριλίου, οι οποίοι θα ανακοινωθούν διεθνώς την Πέμπτη. Είναι ακόμη πιο κρίσιμοι από ό,τι συνήθως, καθώς όλοι αναζητούμε πληροφορίες για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν και πρόκειται για τις πιο έγκαιρες ανακοινώσεις στις περισσότερες οικονομικές περιοχές. Σημαντικά για τη στερλίνα θα είναι επίσης τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να καθοδηγούνται πρωτίστως από τις ειδήσεις του πολέμου. Η τρέχουσα κατάπαυση του πυρός λήγει την Τετάρτη και αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις ρωγμών στην αλυσίδα διοίκησης του Ιράν, η οποία έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Απομένει να φανεί αν η απότομη πτώση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας της περασμένης εβδομάδας θα διατηρηθεί.

Στερλίνα

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εγχώριος πολιτικός κίνδυνος αναδεικνύεται στον τρίτο παράγοντα που επηρεάζει τη στερλίνα, μαζί με τις ειδήσεις του πολέμου και τα μακροοικονομικά στοιχεία. Τα τελευταία ήταν υποστηρικτικά για τη στερλίνα, καθώς το μηνιαίο ΑΕΠ του Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε πολύ ισχυρότερο των προσδοκιών.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις από την υπόθεση Mandelson και ο αντίκτυπός της στην περαιτέρω αποδυνάμωση της ηγεσίας του Starmet ενδέχεται να εντείνουν τις ανησυχίες για τις εκλογές του Μαΐου και το ενδεχόμενο στροφής προς τα αριστερά και σε υψηλότερες δημόσιες δαπάνες. Προς το παρόν, τα θετικά νέα για τον πόλεμο με το Ιράν έχουν ενισχύσει τη στερλίνα, η οποία έκλεισε την Παρασκευή πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα τόσο έναντι του ευρώ όσο και έναντι του δολαρίου. Αυτή την εβδομάδα, στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τα οικονομικά στοιχεία, περιλαμβανομένων των εκθέσεων για την αγορά εργασίας την Τρίτη, του πληθωρισμού Μαρτίου την Τετάρτη και των PMI την Πέμπτη.

Ευρώ

Το ευρώ ενισχύθηκε την περασμένη εβδομάδα χάρη στη μείωση των τιμών του πετρελαίου, ιδίως των τιμών του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι οποίες πλέον βρίσκονται μάλιστα χαμηλότερα από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου. Θεωρούμε ότι το τρέχον επίπεδο του ευρώ αντανακλά μια εύλογη ισορροπία μεταξύ της γενικότερης μακροπρόθεσμης καθοδικής πίεσης στο δολάριο λόγω της αποδολαριοποίησης και του κινδύνου οι αγορές να υπερεκτιμούν τις μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ ως αντίδραση στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Η εκτίναξη αυτή πιθανότατα δεν θα ενεργοποιήσει δευτερογενείς επιδράσεις, εφόσον ο πόλεμος επιλυθεί σχετικά γρήγορα.

Δολάριο ΗΠΑ

Το δολάριο υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα μετά τις ειδήσεις για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, καθώς και λόγω μιας σειράς μάλλον αδύναμων μακροοικονομικών στοιχείων δευτερεύουσας σημασίας, και πλέον βρίσκεται κοντά στο να εξαλείψει πλήρως όλο το ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί λόγω του πολέμου. Αναμένουμε κάποια αντίδραση στα πιο απαισιόδοξα νέα που δημοσιοποιήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, τα αρνητικά νέα του Σαββατοκύριακου έχουν αντισταθμιστεί εν μέρει από την ανακοίνωση ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Πακιστάν έχουν επανεκκινήσει. Αυτό μπορεί να θέσει ένα κατώτατο όριο για το δολάριο, αν και εξακολουθούμε να βλέπουμε κινδύνους μεσοπρόθεσμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.