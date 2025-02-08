ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας που προκάλεσαν δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα δασμούς σε αρκετές χώρες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 444,23 μονάδων (–0,99%), στις 44.303,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 268,59 μονάδων (–1,36%), στις 19.523,40 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 57,58 μονάδων (–0,95%), στις 6.025,99 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

