ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,9% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο σύνολο του 2024

Αύξηση 7,9% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας στο σύνολο του 2024, μετά τη μείωσή του κατά 9% τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Δεκέμβριο 2024 ανήλθε στο ποσό των 7.126,2 εκατ. ευρώ έναντι 7.140,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2023, παρουσιάζοντας μείωση 0,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 19,7 εκατ. ευρώ ή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 54,9 εκατ. ευρώ ή 1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.031,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.739,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 418,4 εκατ. ευρώ ή 16,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 413,7 εκατ. ευρώ ή 16%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.094,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.401,0 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 398,7 εκατ. ευρώ ή 13,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 358,8 εκατ. ευρώ ή 12,8%).

Όλο το 2024, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 84.517,1 εκατ. ευρώ έναντι 83.088,3 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 1,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 2.240,7 εκατ. ευρώ ή 3,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 2.232,4 εκατ. ευρώ ή 3,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 49.902,2 εκατ. ευρώ έναντι 51.017,4 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 2,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 819,8 εκατ. ευρώ ή 2,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 839,0 εκατ. ευρώ ή 2,4%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 34.614,9 εκατ. ευρώ έναντι 32.070,9 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 1.420,9 εκατ. ευρώ ή 5,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 1.393,4 εκατ. ευρώ ή 5,3%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.