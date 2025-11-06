Σε πλήρη ετοιμότητα για τη συμμετοχή σε μεγάλα πρότζεκτ υποδομών αλλά και ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται η αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα U.S. International Development Finance Corporation (DFC), καθώς διευρύνεται και βαθαίνει η ελληνοαμερικανική συνεργασία. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, πρόκειται για χρηματοοικονομικό βραχίονα της αμερικανικής κυβέρνησης που επενδύει διεθνώς σε ιδιωτικά έργα με στόχους όχι μόνον οικονομικούς, αλλά και αναπτυξιακούς και γεωστρατηγικούς.

Ένα ίδρυμα που φτιάχτηκε προκειμένου να μπορεί η Ουάσιγκτον να λειτουργήσει όπως λειτουργούν μεγάλες κρατικά ελεγχόμενες εταιρείες ή τράπεζες της Κίνας και της Ρωσίας. Κάτι που πριν από μία δεκαετία, όταν γίνονταν οι μεγάλες αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα, δεν υπήρχε. Στην πράξη λειτουργεί δηλαδή και ως μοχλός στήριξης έργων που μπορούν να εξισορροπήσουν τη διείσδυση ρωσικών και κινεζικών συμφερόντων σε χώρες αυξημένου ενδιαφέροντος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μεταξύ αυτών πλέον, και μάλιστα ψηλά στη σχετική κατάταξη, περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Στη χώρα μας η DFC έχει ήδη χρηματοδοτήσει με 125 εκατ. δολάρια την ONEX Elefsis Shipyards & Industries (ONEX), ενώ αναμένεται από κοινού με την Τράπεζα Πειραιώς να χρηματοδοτήσει το πρότζεκτ του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου που αναπτύσσει η Goldair. Πέρυσι η DFC είχε επισήμως εκδηλώσει ενδιαφέρον και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ενώ έχει στείλει επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης και του έργου ανάπτυξης του εμπορευματικού κέντρου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του σχήματος Goldair, Ακτωρ και Trade Estates που το διεκδικεί στον σχετικό διαγωνισμό.

Σύσκεψη κορυφής

Εν τω μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με κορυφαία στελέχη της DFC και της ελληνικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία για τη συμμετοχή της σε δύο νέα πρότζεκτ ενέργειας και υποδομών.

Το ένα αφορά τη συμμετοχή της αμερικανικής κρατικής τράπεζας στο εταιρικό σχήμα που συγκρότησαν ο όμιλος Ακτωρ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας για την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και την πώλησή του σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία, είτε μέσω χρηματοδότησης είτε και με την απόκτηση μετοχών των εμπλεκομένων εταιρειών.

Η σχετική συμφωνία μεταξύ των παραπάνω ελληνικών ομίλων, αμερικανικών εταιρειών εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και εταιρειών εμπορίας από τις παραπάνω χώρες αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή και θα αφορά την εισαγωγή μέσω της Ελλάδας 4 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) LNG, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. «Η αμερικανική κυβέρνηση κατόπιν συζητήσεων που ξεκίνησαν λίγο πριν από το καλοκαίρι και επιταχύνθηκαν υπό τις οδηγίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τις επισκέψεις των υπουργών Ενέργειας και Ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και, βέβαια, του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκμαμ, έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει τη σύμμαχο χώρα Ελλάδα, που αντιμετωπίζεται πλέον ως πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, με πολιτική σταθερότητα και κοινές αξίες», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά διπλωματικές πηγές.

Αν και η πρώτη φάση αυτής της ενεργειακής συμφωνίας μιλάει για 4 δισ. κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου, ισχυρή προοπτική υπάρχει για την περαιτέρω διεύρυνση των εισαγωγών αμερικανικού LNG, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι από το 2028 και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου. Και η Ελλάδα με τις κατάλληλες υποδομές, δηλαδή την ενίσχυση του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη, περνάει στη Βουλγαρία και μέσω Ρουμανίας καταλήγει τελικά στην Ουκρανία, μπορεί να διαχειριστεί πολύ μεγαλύτερα φορτία. Υπενθυμίζεται παράλληλα πως νωρίτερα φέτος υπεγράφη αμερικανοευρωπαϊκή εμπορική συμφωνία που περιλαμβάνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ αξίας έως και 750 δισ. κατά την επόμενη τριετία.

Η Ελευσίνα

Και αν ο στόχος της ενεργοποίησης της DFC στις ενεργειακές υποδομές έχει ως αντικείμενο την πλήρη απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, οι άλλες δύο επενδύσεις, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και στο Θριάσιο, έχουν στόχο την αντιστάθμιση της κινεζικής επιρροής όπως αυτή εκδηλώνεται με την παρουσία της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. Το αντίβαρο εδώ, που θα εξασφαλίσει και αμερικανική πρόσβαση στην Αττική, και τα σιδηροδρομικά, οδικά και ενεργειακά δίκτυα που ξεκινούν από αυτήν, είναι η Ελευσίνα.

Ειδικότερα, στο τραπέζι βρίσκεται σχέδιο ανάπτυξης λιμανιού που θα περιλαμβάνει τις σημερινές εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας, στα οποία ήδη εμπλέκεται η DFC, και επιπλέον 400 στρέμματα που εφάπτονται σε αυτά προς την πλευρά του κυρίως λιμανιού της πόλης. Η σχετική υποδομή πρέπει να αναπτυχθεί εκ του μηδενός και βέβαια να αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας (Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων κ.λπ.).

Το σχέδιο προβλέπει ένα λιμάνι πολλαπλών χρήσεων που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολεμικά όσο και εμπορικά πλοία μεταφοράς είτε χύδην φορτίου είτε εμπορευματοκιβωτίων. Σε συνδυασμό με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, τις υφιστάμενες υποδομές αλλά και υποδομές που θα αναπτυχθούν, η ανάπτυξη αυτού του λιμανιού υπόσχεται μια αξιόπιστη, αν και μικρότερη εναλλακτική από αυτήν του Πειραιά.

