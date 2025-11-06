Αυξάνεται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος - Στα «κάγκελα» καταναλωτές, βιομηχανίες και ...βουλευτές της κυβέρνησης

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το θέμα του κόστους ενέργειας επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο, αυτή τη φορά όμως ούτε από τις βιομηχανίες ούτε από τις καταναλωτικές οργανώσεις. 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ερώτηση τους προς τον Υπουργό Ενέργειας ζητούν να μάθουν σε ποιες ενέργειες προσανατολίζεται η κυβέρνηση για να μειώσει το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.



Τα στοιχεία για τη χθεσινή μέρα δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε για τη χθεσινή μέρα την 5η ακριβότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη με 123,7 ευρώ/Mwh. Εικόνα που επαναλαμβάνεται ανησυχητικά συχνά – ειδικά όταν δεν έχει ηλιοφάνεια ή δεν φυσάει στη χώρα μας –. Και με αποκλίσεις αποκρουστικές για μια «λεγόμενη» κοινή αγορά διότι την ίδια ώρα η Ισπανία ήταν στα 32 ευρώ, η Πορτογαλία στα 28 ευρώ, η Γαλλία στα 22 ευρώ και η Φινλανδία στα 9 ευρώ!!

Και μιλάμε για τη μέση τιμή, γιατί η ανώτατη τιμή για τη χώρα μας σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας έφτασε χθες τα 273,2 ευρώ/Mwh και σήμερα τα 306,9 ευρώ/Mwh.

Τιμές που αν συνεχίσουν έτσι προοιωνίζονται έναν «αλμυρό» επίσης Νοέμβριο.



Προς το παρόν οι ενέργειες της κυβέρνησης σε αυτό το κομμάτι εξαντλούνται σε παραινέσεις ή και απειλές προστίμων προκειμένου οι πάροχοι να είναι …συγκρατημένοι στις αυξήσεις τους. Αλλά όσο συγκρατημένοι και να είναι, αυξήσεις στα τιμολόγια υπάρχουν. Για τον Νοέμβριο ανακοινώθηκαν αυξήσεις 7-26%. Έστω κι αν οι αυξήσεις για 8 στα 10 νοικοκυριά είναι μονοψήφιες, δεν παύει να είναι αυξήσεις.



Η Εξέλιξη του πληθωρισμού ηλεκτρικού ρεύματος είναι παραπάνω από ενδεικτική:

Μάιος +18%

Ιούνιος +23,1%

Ιούλιος +19,9%

Αύγουστος +7,7%

Το…σερί διακόπηκε τον Σεπτέμβριο με το -3,7% και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου αναμένονται τα στοιχεία για τον Οκτώβριο.



Μαζί με τους βουλευτές, απάντηση περιμένουν και οι βιομηχανίες οι οποίες έχουν ζητήσει μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, το οποίο πλήττει την ανταγωνιστικότητα τους με αποτέλεσμα να χάνουν δουλειές στο εξωτερικό όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο στο ΣΚΑΙ, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.



Ο αντίλογος λέει ότι παρ’ όλη αυτήν τη μάλλον προβληματική εικόνα, η σύγκριση όσον αφορά στη λιανική τιμή, δείχνει ότι η Ελλάδα ούτε από τις χειρότερες χώρες είναι και κάτω από τον μέσο κοινοτικό όρο χρεώνονται οι πολίτες της.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη HEPI (Δείκτης Τιμών Ενέργειας Οικιακής Χρήσης) η Αθήνα ήταν τον Οκτώβριο μια από τις 14 πρωτεύουσες – από τις 33 που παρακολουθεί ο δείκτης – στις οποίες σημειώθηκες αύξηση της τελικής τιμής χρέωσης κατά 3%. Μετά την αύξηση αυτή, η τιμή διαμορφώθηκε στα 0,235 ευρώ/Kwh όταν ο μέσος όρος είναι ένα λεπτό πιο πάνω, στα 0,245 ευρώ/Kwh.



Παρ’ όλα αυτά η Αθήνα κατατάσσεται στο μισό των πιο …φθηνών πρωτευουσών– 14η πιο φθηνή για την ακρίβεια -. Πιο ακριβές είναι το Βερολίνο με 0,41 ευρώ/Kwh και η Κοπεγχάγη με 0,37 ευρώ/Kwh.



Το πρόβλημα είναι – κι έτσι δικαιολογείται απόλυτα και η ερώτηση των βουλευτών – όταν γίνεται προσαρμογή των τιμών στην αγοραστική δύναμη. Τότε η κατάταξη έρχεται σχεδόν τούμπα και οι ….έσχατοι έσονται πρώτοι.

Η τιμή χρέωσης αυξάνεται κατά 5,5 λεπτά στα 0,29 ευρώ/Kwh και η Ελλάδα είναι η 14η πιο ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη.



Το συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι – όπως αναφέρουν και οι 11 της Νέας Δημοκρατίας – επιβάλλεται να γίνουν αλλαγές στη λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε η τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικού να μη διαμορφώνεται με βάση την πάντοτε ακριβότερη Οριακή Τιμή, η οποία καθορίζεται σε τελική φάση από τις υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων και όχι από τις ΑΠΕ. Και φυσικά να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί η πολιτική της αύξησης των εισοδημάτων.

