Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί η εφορία στα έσοδα των influencers που έχουν από διαφημίσεις μέσω των βίντεο που ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης, χωρίς να τα δηλώνουν στην εφορία.

Έχει ξεκινήσει ένα «σκανάρισμα», από την ομάδα των social media της ΑΑΔΕ, που ελέγχει, και αξιοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για να μπαίνει στους λογαριασμούς.

Μάλιστα η έρευνα έχει αναδρομική ισχύ, καθώς θα γίνει σε αναρτήσεις που έχουν γίνει πριν από χρόνια.

Η έρευνα εντοπίζει αυτούς που εμφανίζονται φτωχοί στην εφορία, και την ίδια στιγμή παρουσιάζονται να ζουν πολυτελώς, είτε με ακριβά αυτοκίνητα, είτε σε ακριβά ξενοδοχεία, είτε κάνουν πενθήμερα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.

Από την «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ θα γλυτώσουν μόνο όσοι έχουν ανοίξει βιβλία και βάζουν α τιμολόγια στο Mydata,

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι influencers κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα έσοδα που λαμβάνουν:

NanoInfluencers: Από 1.000 έως 10.000 ακόλουθους εκτιμάται ότι βγάζουν από 20 έως 100 ευρώ ανά ανάρτηση.

MicroInfluencers: Από 10.000 έως 50.000 ακόλουθους, με κέρδος από 30 έως 200 ευρώ ανά ανάρτηση.

Mid–TierInfluensers: Από 50.000 έως 500.000 ακόλουθους, με κέρδος από 80 έως 650 ευρώ ανά ανάρτηση.

MacroInfluencers: Από 500.000 έως ένα εκατ. ακόλουθοι, με κέρδοςαπό 150 έως 1.500 ευρώ ανά ανάρτηση.

MegaInfluencers: Πάνω από 1 εκατ. ακόλουθοι, με κέρδος πάνω από 1.500 ευρώ ανά ανάρτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.