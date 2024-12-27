ΤΑΙΠΕΔ: Εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ακτή και Camping Ποσειδίου Καλάνδρας»

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοίνωσε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ακτή και Camping Ποσειδίου Καλάνδρας», έκτασης περίπου 129 στρεμμάτων, που βρίσκεται στο Ποσείδι, της Δημοτικής Ενότητας Καλάνδρας, στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το ακίνητο έχει εκπονηθεί Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ), στο οποίο προβλέπεται η χωροθέτηση ζώνης Τουρισμού – Αναψυχής στο σύνολο του ακινήτου. Το ΕΣΧΑΔΑ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) θα εγκριθούν το επόμενο διάστημα με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα 129 στρέμματα του ακινήτου περιλαμβάνουν:

- Έκταση που πρακτικά καταλαμβάνει η σημερινή χρήση του Camping Καλάνδρας Ποσειδίου, εμβαδού 88.421,84 τ.μ. και συνίσταται από δύο τμήματα με επιφάνειες 86.744,47 τ.μ. και 1.677,37 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία χωρίζονται από τον δρόμο Καλάνδρας – Αιγαιοπελαγίτικων, και

- Έκταση εμβαδού 40.604,43 τ.μ. που εμπίπτει στα όρια της Ζώνης Β του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού του Ποσειδώνα (ΦΕΚ 1080/Β/05.12.1997 και ΦΕΚ 443/Β/26.04.1999).

Το ακίνητο βρίσκεται σε επαφή με οικιστικούς και παραθεριστικούς οικισμούς (Ποσείδι, Καλάνδρα, Σκάλα Φούρκας) και σε κοντινή απόσταση από αρκετά ξενοδοχειακά συγκροτήματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (Possidi Holidays Resort Suites Hotel, Hotel Acropolis, Hotel Thea, Mendi Hotel, κλπ.) στην περιοχή της Καλάνδρας. Απέχει 2,6 χλμ. από τον παραλιακό οικισμό Ποσείδι, 5 χλμ. από την Καλάνδρα, 10 χλμ. από τη Σκάλα Φούρκας και περίπου 25 χλμ. από την Κασσάνδρεια, που αποτελεί τη διοικητική έδρα του Δήμου Κασσάνδρας. Σε απόσταση μόλις 5 χλμ. βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του ναού του Ποσειδώνα, που αποτελεί το αρχαιότερο ιερό του Ποσειδώνα και λειτουργεί ως τοπόσημο για την περιοχή. Τοπόσημο για την περιοχή αποτελούν και οι κατασκηνώσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργούν στην Καλάνδρα Χαλκιδικής από το 1960.

Ο διαγωνισμός αφορά στη μεταβίβαση στον Προτιμητέο Επενδυτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, συγκεκριμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων (κυριότητας ή/και επιφάνειας επί του Ακινήτου, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών). Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής (Α φάση) και τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β φάση). Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 12 Μαρτίου 2025.

Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

Πηγή: skai.gr

