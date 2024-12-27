ΑΑΔΕ: Οι δυνατότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογούμενων που ξεκινά στις 17/2/2025

Τον οργανωσιακό μετασχηματισμό της και το νέο έτος συνεχίζει η ΑΑΔΕ, με τη δημιουργία στις 17/2/2025 του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογούμενων (ΚΕΜΕΦ).

Η νέα πρότυπη ελεγκτική υπηρεσία προκύπτει από την ενοποίηση του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο ελεγκτικό κέντρο της χώρας, με αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια.

Το ΚΕΜΕΦ διασφαλίζει:

-Φορολογικό έλεγχο 360 μοιρών, διενεργώντας συνδυαστικούς ελέγχους, ιδιαίτερης πολυπλοκότητας με σύγχρονες ελεγκτικές μεθόδους σε οντότητες-εταιρικά σχήματα και μετόχους -εταίρους -διαχειριστές, που θα εκτείνονται σε μεγαλύτερο εύρος της φορολογικής ελεγκτικής αλυσίδας, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής (π.χ. έλεγχοι φοροαποφυγής μέσω τεχνητών διευθετήσεων και υβριδικών μέσων, έλεγχοι κρυπτονομισμάτων, NFTs και λοιπών μέσων και εργαλείων κρυπτογράφησης).

-Ενιαία οργανωτική δομή για καλύτερη διαχείριση και ομοιόμορφη Προσέγγιση Υποθέσεων Ελέγχου.

-Τεχνογνωσία και εξειδίκευση στους ελέγχους.

-Μείωση Κόστους- Εξοικονόμηση Πόρων.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε:

«Αξιοποιώντας την ελεγκτική εμπειρία έντεκα ετών προχωρούμε στη σύσταση ενός πρότυπου ελεγκτικoύ κέντρου υψηλών προδιαγραφών για την ολιστική αντιμετώπιση των μεγάλων φορολογικών υποθέσεων, τόσο στο επίπεδο των νομικών προσώπων όσο και των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά. Το νέο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων στελεχώνεται με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμες ελεγκτικές πρακτικές. Η ενιαία οργανωτική δομή μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη φορολογική δικαιοσύνη μέσα από ένα περιβάλλον διαφάνειας και εμπιστοσύνης για όλους τους φορολογούμενους».

