Ανοδικά το φυσικό αέριο καθώς ο Πούτιν αμφιβάλλει για τη δυνατότητα σύναψης νέας συμφωνίας για τη διαμετακόμιση

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται ανοδικά σήμερα καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αμφισβήτησε ξανά την πιθανότητα μιας συμφωνίας για τη διατήρηση των ροών προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσε άνοδο έως και 5% την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι αδύνατο να διευθετηθεί μια νέα σύμβαση διαμετακόμισης πριν από το τέλος του έτους, όταν και λήγει η τρέχουσα συμφωνία. Η τιμή υποχώρησε αργότερα και πλέον το φυσικό αέριο παράδοσης Ιανουαρίου σημειώνει άνοδο 3,8% στα 47,50 ευρώ η μεγαβατώρα.

Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο έχουν προτείνει εναλλακτικές λύσεις για να διατηρηθεί η ροή του καυσίμου μέσω της Ουκρανίας, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που θα στέλνει χρήματα στα ρωσικά ταμεία όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Αν δεν αλλάξει η κατάσταση, δεν θα υπάρχει διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου, δήλωσε την Παρασκευή ο Heorhii Tykhyi, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Παρόλα αυτά, οι συνομιλίες συνεχίζονται μέχρι το τέλος του έτους και μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς, ειδικά με δεδομένο το ιστορικό τέτοιων συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί την τελευταία στιγμή κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαφορών για το φυσικό αέριο μεταξύ των δύο χωρών.

Εάν η Ουκρανία λάβει προτάσεις από την Κομισιόν σχετικά με τη συνέχιση της διαμετακόμισης, είναι έτοιμη να τις εξετάσει και να εγγυηθεί την «ενεργειακή ασφάλεια για την περιοχή», δήλωσε ο Tykhyi. Πραγματοποιούνται κάποιες διαβουλεύσεις σε «διαφορετικές μορφές», αλλά «όχι με τη Ρωσία, φυσικά», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, στις παραγγελίες της Παρασκευής δεν κλείστηκε καμία χωρητικότητα στο συνοριακό σημείο Σλοβακίας-Αυστρίας για τον Ιανουάριο.

Ο Πούτιν αναγνώρισε την Πέμπτη ότι οι διάφορες προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι - επιτρέποντας στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τουρκία ή το Αζερμπαϊτζάν να αναλάβουν τον έλεγχο του αερίου που μεταφέρεται μέσω της Ουκρανίας - είναι δύσκολο να υλοποιηθούν, επειδή ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom έχει μακροχρόνιες συμβάσεις που είναι δύσκολο να αλλάξουν.

Οι ροές που βρίσκονται σε κίνδυνο αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% της ευρωπαϊκής ζήτησης. Αν και πρόκειται για ένα μικρό μερίδιο της αγοράς, η απώλεια αυτών των όγκων θα ανάγκαζε τις χώρες να βασίζονται περισσότερο σε αγωγούς φυσικού αερίου από τη Νορβηγία ή σε προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ.

Οι traders στην Ευρώπη παρακολουθούν στενά τις αποθήκες φυσικού αερίου της περιοχής, με τα επίπεδα αποθήκευσης να είναι τώρα κάτω από το 75%.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι μια αγωγή από την ουκρανική Naftogaz που ισχυρίζεται ότι η Gazprom δεν έχει πληρώσει πλήρως για τις υπηρεσίες διαμετακόμισης αποτελεί άλλο ένα εμπόδιο για μια συμφωνία. Αυτή η αγωγή πρέπει να αποσυρθεί για να επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαμετακόμισης, σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

