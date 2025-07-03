Μειωμένες κατά 0,35% ήταν οι τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον Μάιο 2025, όπως καταδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Αναλυτικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +1,78% τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο 2024 (έναντι 2,47% τον Μάιο 2025). Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Ιουνίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2025 καταγράφονται με μικρή μείωση κατά -0,35%. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025) καταγράφει σταθερό επίπεδο τιμών με +0,25%.

Σε γενικές γραμμές το α΄ εξάμηνο 2025 καταγράφονται ήπιες πληθωριστικές πιέσεις (1,13%), οι οποίες αποδίδονται στις διεθνείς αυξήσεις πρώτων υλών (κακάο, κρέας, καφές).

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες: απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-8,28%), τρόφιμα παντοπωλείου (-5,40%), χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής (-3,13%), ορεκτικά, αλίπαστα και άλλα σερβιριζόμενα είδη (-2,72%), τροφές & είδη για κατοικίδια (-0,52%).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες: φρέσκα κρέατα (+10,80%), μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη (+10,19%), φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+7,55%), κατεψυγμένα είδη (+2,74%), γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου (+2,22 %).

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στη μείωση στο ζωικό κεφάλαιο το 2024, λόγω των ασθενειών των ζώων στις περισσότερες περιοχές της επαρχίας και δεύτερον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής). Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών και των ροφημάτων. Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες του 2025 σε σχέση με το 2024, καθώς το 2024 οι πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες είχαν φέρει την παραγωγή των θερινών ειδών αρκετά νωρίτερα, χαμηλώνοντας τις τιμές για την εποχή.

Οι λόγοι, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι:

Αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής- τεχνολογικής ετοιμότητάς τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Κυβερνητικές θεσμικές παρεμβάσεις. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ λειτουργούν σε αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τις προωθητικές ενέργειες.

Προσφορές και εκπτώσεις. Οι προσφορές και οι εκπτώσεις στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι περισσότερες σε αριθμό, σε ένταση και σε ποσοστιαία έκπτωση, κάτι που επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμά τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

