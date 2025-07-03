Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Άνοδος πάνω από τις 1.900 μονάδες στο άνοιγμα, σε νέα υψηλά 15 ετών

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,92 εκατ. ευρώ

χρηματιστηριο

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά διέσπασε και τα επίπεδα των 1.900 μονάδων, σημειώνοντας νέα υψηλά 15 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.905,59 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,61%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,92 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,79%.

Η πορεία των μετοχών 

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,53%), της Viohalco (+2,13%), της Eurobank (+1,35%) και της Lamda Development (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,23%), του ΟΠΑΠ (-0,96%) και της Aktor (-0,93%).

Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται σήμερα, χωρίς το μέρισμα ύψους 0,7044 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 23 πτωτικά και16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+4,61%) και Frigoglass (+4,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΟΤΕ (-3,23%) και Προοδευτική (-3,30%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

