Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά διέσπασε και τα επίπεδα των 1.900 μονάδων, σημειώνοντας νέα υψηλά 15 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.905,59 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,61%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,92 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,79%.

Η πορεία των μετοχών

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,53%), της Viohalco (+2,13%), της Eurobank (+1,35%) και της Lamda Development (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,23%), του ΟΠΑΠ (-0,96%) και της Aktor (-0,93%).

Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται σήμερα, χωρίς το μέρισμα ύψους 0,7044 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 23 πτωτικά και16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+4,61%) και Frigoglass (+4,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΟΤΕ (-3,23%) και Προοδευτική (-3,30%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

