Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.
Η αγορά διέσπασε και τα επίπεδα των 1.900 μονάδων, σημειώνοντας νέα υψηλά 15 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.905,59 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,61%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,92 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,79%.
Η πορεία των μετοχών
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,53%), της Viohalco (+2,13%), της Eurobank (+1,35%) και της Lamda Development (+1,10%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,23%), του ΟΠΑΠ (-0,96%) και της Aktor (-0,93%).
Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται σήμερα, χωρίς το μέρισμα ύψους 0,7044 ευρώ ανά μετοχή.
Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 23 πτωτικά και16 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+4,61%) και Frigoglass (+4,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΟΤΕ (-3,23%) και Προοδευτική (-3,30%).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.