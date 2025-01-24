Σε «κινητά λογιστήρια» μετατρέπονται σταδιακά τα κινητά τηλέφωνα των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκδίδουν και να αποστέλλουν παραστατικά, να αποθηκεύουν φορολογικά έγγραφα, να παρακολουθούν έσοδα και έξοδα, να πληρώνουν τους φόρους τους και να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους.

Στις υπηρεσίες που παρέχονται ήδη μέσω του myAADE app, από την ερχόμενη εβδομάδα, προστίθεται μια νέα εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα επαγγελματιών και επιχειρήσεων, η οποία θα υποστηρίζει την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής, διευκολύνοντας περαιτέρω την τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Μέσω της εφαρμογής, θα εκδίδονται αλλά και θα διαβιβάζονται απευθείας στην πλατφόρμα myDATA όλα τα παραστατικά αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών ενώ η ίδια εφαρμογή θα υποστηρίζει και την έκδοση και αποστολή των νέων ψηφιακών δελτίων αποστολής. Με τον τρόπο αυτό, η Φορολογική Διοίκηση θα έχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη γνώση κάθε συναλλαγής στην αγορά αλλά και τις ώρες φόρτωσης και διακίνησης κάθε εμπορεύματος.

Παράλληλα, εντός Φεβρουαρίου αναμένεται και η ενεργοποίηση του ψηφιακού πελατολογίου για συγκεκριμένους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών δίνοντας τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να παρακολουθεί online τον αριθμό των πελατών τους και να προχωρά σε διασταυρώσεις για τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης τζίρου.

Το μέτρο θα ξεκινήσει από κλάδους όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια αυτοκινήτων και χώρους στάθμευσης και θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους εντός του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, η Κομισιόν άναψε το «πράσινο φως» και για την υποχρεωτική χρήση αποκλειστικά των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί από το καλοκαίρι αρχικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις και εν συνεχεία για τις μικρότερες.

Σύμφωνα με την απόφαση, η υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα εφαρμόζεται μόνο σε συναλλαγές μεταξύ υποκειμένων στον φόρο εγκατεστημένων στην Ελλάδα. Το μέτρο δεν θα επηρεάσει τις εταιρείες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, ακόμα και αν είναι εγγεγραμμένες στη χώρα για σκοπούς ΦΠΑ, και δεν θίγεται το δικαίωμα λήψης τιμολογίου σε χαρτί σε περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών σε τελικούς καταναλωτές δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του μέτρου.

