Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την προσεχή Κυριακή 26 Ιανουαρίου καθώς είναι η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές επτά εβδομάδες ευκαιριών για πιο οικονομικές αγορές.

Στο πλαίσιο των εκπτώσεων τα μαγαζιά του λιανεμπορίου θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Αντίστοιχα, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα θα ανοίξουν και εκείνα στις 11:00 το πρωί, αλλά θα κλείσουν δύο ώρες πιο αργά, στις 20:00 το βράδυ.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα θα είναι κλειστά, με εξαίρεση κάποια καταστήματα αλυσίδων σε τουριστικούς προορισμούς.

