Οι τρεις κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες της ΕΕ έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομική ύφεση την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι η πολιτική παράλυση αφήνει την Ευρώπη ακόμη πιο ευάλωτη σε έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Σε μια σπάνια και έντονα διατυπωμένη κοινή δήλωση, οι διοικητές της Bundesbank και της Banque de France δήλωσαν ότι η Ευρώπη θα «καταδικαστεί» εάν η Γερμανία και η Γαλλία δεν μπορέσουν να αναβιώσουν την «κοινή γαλλο-γερμανική δράση».

Παράλληλα, η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε ομιλία της τόνισε την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση των κεφαλαιαγορών, η οποία δεν έχει σημειώσει την απαιτούμενη πρόοδο παρά τους αυξανόμενους κινδύνους.

Επιτέθηκε ενάντια στις «εξαιρετικά κατακερματισμένες» χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης και κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες να «παρακάμψουν τα παραδοσιακά συμφέροντα που αμύνονται σαν τα φρούρια σε αρχαίες εποχές».

Ο Joachim Nagel και ο François Villeroy de Galhau, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Γερμανίας και της Γαλλίας, πρόκειται να μιλήσουν την Παρασκευή στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο της Φρανκφούρτης.

Η έκκλησή τους για «κοινή γαλλο-γερμανική δράση» παρουσιάστηκε σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στις Frankfurter Allgemeine Zeitung και Le Monde, στο οποίο υποστηρίζουν ότι η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ήταν πιθανό να αυξήσει την πίεση στην ταλαιπωρημένη οικονομία της Ευρώπης και «θα έπρεπε να ληφθεί ως μια κλήση αφύπνισης».

Ο Nagel και ο Villeroy de Galhau ζήτησαν «εμβάθυνση» της ενιαίας αγοράς της Ευρώπης, μια «ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων» καθώς και λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Σε μια αναφορά στην έλλειψη γαλλογερμανικής πρωτοβουλίας σε αυτούς τους τομείς, οι τραπεζίτες προειδοποίησαν: «Το να μας διχάσουν θα σήμαινε ότι θα μας καταδικάσουν και θα καταδικάσουν την Ευρώπη».

Και οι δύο κεντρικοί τραπεζίτες τόνισαν ότι ενώ και οι δύο υποστηρίζουν την πολιτική «κοινού ευρωπαϊκού χρέους» - ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που πρότεινε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι - αυτό δεν είναι «προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε μπροστά». Αντίθετα, το μπλοκ θα πρέπει «να δώσει προτεραιότητα στις πολλές δαπανηρές και πιο διαρθρωτικές» δράσεις.

Στην ομιλία του στο τραπεζικό συνέδριο, ο Nagel προειδοποίησε ότι ένας εμπορικός πόλεμος θα μπορούσε «να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στο ΑΕΠ στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό» και είναι πιθανό να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό «και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού». Ο πρόεδρος της Bundesbank είπε επίσης ότι η Ευρωζώνη δεν έχει ακόμη καταφέρει να αντιμετωπίσει τον «βρόχο της καταστροφής» που μπορεί να εγκλωβίσει χρεωμένες κυβερνήσεις και τράπεζες.

Η Λαγκάρντ επεσήμανε ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος προς την ένωση κεφαλαιαγορών την τελευταία δεκαετία.

«Από το 2015, υπήρξαν περισσότερες από 55 ρυθμιστικές προτάσεις και 50 μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά το εύρος έγινε σε βάρος της εμβάθυνσης», προσθέτοντας ότι οι ομάδες λόμπι κατάφεραν να εμποδίσουν την πρόοδο, διατηρώντας «ένα συνονθύλευμα νόμων επί εθνικών εταιρικών, φορολογικών και περί κινητών αξιών».

Κατά συνέπεια, «το κεφάλαιο στην Ευρώπη είτε εγκλωβίζεται εντός των εθνικών συνόρων είτε φεύγει για τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.



