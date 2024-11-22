Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου: Με 102 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση»

Η υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου υπέγραψε χθες τα οριστικά αποτελέσματα της «Έξυπνης Μεταποίησης», μιας εμβληματικής δράσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η «Έξυπνη Μεταποίηση» ενισχύει 151 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα με επιδότηση άνω των 102 εκατομμυρίων ευρώ. Το 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 30% στις μεσαίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους, στην κατεύθυνση που δίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για μια βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν αποκτούν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε τεχνολογικές καινοτομίες, όπως υποδομές 5G, μηχανολογικό εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής τους και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η υφυπουργός τόνισε πως «Η "Έξυπνη Μεταποίηση" αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Το νέο παραγωγικό μοντέλο που διαμορφώνουμε, όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με την παραγωγική δύναμη της χώρας. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δημιουργεί ευκαιρίες για την Ελλάδα, που δεν πρέπει να χαθούν. Σε αυτό το ιστορικό σταυροδρόμι, οι πολιτικές που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη καθορίζουν στη σωστή κατεύθυνση το μέλλον της πατρίδας μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.