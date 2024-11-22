H Cloud Office, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους Google Cloud Partners στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), ανακοίνωσε πως έλαβε επένδυση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Eleven Ventures, ένα από τα κορυφαία funds επιχειρηματικών συμμετοχών για νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Αποτέλεσμα της επένδυσης θα είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Cloud Office στην ελληνική αγορά, μέσω και της σύστασης ενός τοπικού γραφείου και μιας τοπικής ομάδας που θα καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες ΑΙ και Cloud.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παρότι η Cloud Office διαθέτει ήδη ένα ισχυρό πελατολόγιο από ελληνικές επιχειρήσεις, η συγκεκριμένη συνεργασία επισφραγίστηκε και με συμβολικό τρόπο κατά τη διάρκεια του Google Cloud Day Athens, που διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου. Έτσι, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Cloud Office.

Η αγορά υπηρεσιών cloud σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, η οποία τροφοδοτείται από την επιταχυνόμενη αυτοματοποίηση και τη διάδοση της ΑΙ. Το γεγονός αυτό θέτει τις επιχειρήσεις, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώπιον της πρόκλησης να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις σωστές λύσεις cloud μέσα από ένα τεράστιο φάσμα επιλογών. Η Cloud Office στηρίζει τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιταχύνουν την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για να αυξήσουν τα έσοδά τους, να ελέγξουν τα κόστη τους, και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Η εταιρεία Cloud Office ιδρύθηκε το 2019 από τον Dimitar Pavlov, ενώ αργότερα προσχώρησαν σ' αυτήν και οι Chavdar Trendafilov, Dimitar Chakarov, Ivo Zimbilev, Georgi Gocev και Ivan Dobrinov. Γρήγορα εξελίχθηκε σε βασικό παίκτη στην αγορά υπηρεσιών cloud - μια επιτυχία που έχει τις ρίζες της στη βαθιά και πολύπλευρη τεχνογνωσία της ιδρυτικής ομάδας. Όλα τα κύρια τμήματα της επιχείρησης - από την αρχιτεκτονική συστημάτων έως την υλοποίηση, τις πωλήσεις και τη λειτουργική δομή, τελούν υπό την καθοδήγηση των ιδρυτών. Αυτό εξασφαλίζει σαφή εστίαση, ποιότητα και απαράμιλλο ρυθμό παράδοσης έργων. Ειδικότητα της Cloud Office είναι τα πολύπλοκα έργα για απαιτητικούς πελάτες και οι κρίσιμες διαδικασίες - ζητήματα τα οποία απαιτούν υψηλού επιπέδου τεχνική καινοτομία, καθώς και πειθαρχημένη εκτέλεση.

«Θυμάμαι έντονα ένα από τα πρώτα μας migration projects του Google Workspace, για μια μικρή λογιστική εταιρεία με 2 υπαλλήλους», ανέφερευ ο Dimitar Pavlov, ιδρυτής της Cloud Office. «Ξοδέψαμε μια ολόκληρη ημέρα για το migration, την εκπαίδευση και τις επεξηγήσεις διαφόρων ενδεχομένων χρήσης. Παρόλο που τα μηνιαία έσοδά μας ήταν μόλις 5 ευρώ, είχαμε κερδίσει έναν ιδιαίτερα ευχαριστημένο πελάτη. Διατηρήσαμε αυτή την πελατοκεντρική κουλτούρα ανεξαρτήτως του μεγέθους των πελατών μας, με αποτέλεσμα να είμαστε σήμερα ο πλέον αναγνωρίσιμος και προτιμώμενος συνεργάτης του Google Cloud στην EMEA. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλο αυτό το διάστημα, ο πιο συχνός τρόπος απόκτησης νέων πελατών είναι μέσω απευθείας συστάσεων», πρόσθεσε.

Με έδρα τη Βουλγαρία και θυγατρικές σε Λονδίνο και Αθήνα, η Cloud Office εξυπηρετεί περισσότερους από 650 πελάτες σε όλη την περιοχή EMEA με μια ομάδα άνω των 60 μηχανικών. Η ταχεία ανάπτυξη και η τεχνογνωσία της Cloud Office αναγνωρίστηκαν με το βραβείο Google Cloud Partner of the Year 2024 στην κατηγορία "Expansion" - επίτευγμα που υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για εξαιρετική υλοποίηση έργων και διατήρηση του υψηλότερου net promoter score στον κλάδο. Η επένδυση των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για:

Τη δημιουργία τοπικού γραφείου και ομάδας στην Ελλάδα, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Καλογεράκη ως Country Head.

Την υποστήριξη των υφιστάμενων συνεργασιών που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων έναν εκ των σημαντικότερων ελληνικών ομίλων ΜΜΕ, μια από τις πιο αξιόλογες και μεγαλύτερες αμιγώς ψηφιακές εταιρείες, τον μεγαλύτερο εγχώριο retailer, καθώς και την ανάπτυξη νέων δεσμών στην ελληνική αγορά.

Την ενίσχυση της παρουσίας του Google Cloud στην Ελλάδα, με τη Cloud Office να είναι ο πρώτος βραβευμένος περιφερειακός συνεργάτης του με τοπική παρουσία.

«Αν και γνώριζα έναν από τους ιδρυτές της Cloud Office, δεν είχα εκτιμήσει τις προοπτικές και τις τεράστιες δυνατότητες της επιχείρησης μέχρι που αρχίσαμε να συζητάμε για την επένδυση», δήλωσε ο Svetlozar Georgiev της Eleven. «Το επιχειρηματικό τους μοντέλο περιλαμβάνει μια επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων από τη μεταπώληση των προϊόντων της Google και της JumpCloud, σε συνδυασμό με μια ροή υπηρεσιών που έχει υψηλό περιθώριο κέρδους. Και τα δύο αυτά στοιχεία αλληλοενισχύονται, δημιουργώντας έναν αποτελεσματικό συνδυασμό. Εντυπωσιαστήκαμε επίσης από τη βαθιά τεχνογνωσία τους στην AI, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από τα ιδιαίτερα προηγμένα έργα που έχουν υλοποιήσει για περιφερειακούς ηγέτες της αγοράς».

Ο Ivo Zimbilev, συνιδρυτής της Cloud Office, πρόσθεσε:

«Καθώς η επιχείρησή μας συνεχίζει να αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, αντιμετωπίσαμε μοναδικές προκλήσεις. Αυτή η επένδυση ξεκλειδώνει ευκαιρίες που προηγουμένως ήταν είτε απρόσιτες ή περιορισμένης κλίμακας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ωστόσο -και το πιο δύσκολα μετρήσιμο ίσως- είναι η αξία του να έχουμε έμπειρους συνεργάτες στο πλευρό μας. Με την υποστήριξη της Eleven, είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον, καθώς οι ομάδες μας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο επεκτείνονται, βοηθώντας τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτού του νέου κόσμου. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός στην αποστολή μας να αναδειχθούμε στον κορυφαίο συνεργάτη του Google Cloud στην περιοχή EMEA».

