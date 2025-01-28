Λογαριασμός
Σαμ Άλτμαν: «Το R1 της Deepseek είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο»

«Ιδιαίτερα λόγω όλων αυτών που μπορεί να προσφέρει σε σχέση με την τιμή του», συμπληρώνει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος

Sam Altman

«Εντυπωσιακό μοντέλο» χαρακτηρίζει ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, το R1 της Deepseek, σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής, ο οποίος θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες μορφές της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει ότι το r1 της deepseek είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο, «ιδιαίτερα λόγω όλων αυτών που μπορεί να προσφέρει σε σχέση με την τιμή του».

«Εμείς προφανώς θα έχουμε πολύ καλύτερα μοντέλα», σημείωσε ο Altman, ενημερώνοντας ότι ετοιμάζονται νέες εκδόσεις. 

«Είναι απόλυτα θεμιτό να έχουμε έναν νέο ανταγωνιστή», κατέληξε στην ανάρτησή του.

