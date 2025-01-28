«Εντυπωσιακό μοντέλο» χαρακτηρίζει ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, το R1 της Deepseek, σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής, ο οποίος θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες μορφές της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει ότι το r1 της deepseek είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο, «ιδιαίτερα λόγω όλων αυτών που μπορεί να προσφέρει σε σχέση με την τιμή του».

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.



we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases. — Sam Altman (@sama) January 28, 2025

«Εμείς προφανώς θα έχουμε πολύ καλύτερα μοντέλα», σημείωσε ο Altman, ενημερώνοντας ότι ετοιμάζονται νέες εκδόσεις.

«Είναι απόλυτα θεμιτό να έχουμε έναν νέο ανταγωνιστή», κατέληξε στην ανάρτησή του.

